Meloni | “Indignata e schifata per la lettera che il Pd ha inviato all’ambasciatore

romadailynews

: Questo genere di Denunce Pubbliche porta all'indignata condivisione, ma in concreto è ridicola. Fintanto che la Le… - cldbettinsoli : Questo genere di Denunce Pubbliche porta all'indignata condivisione, ma in concreto è ridicola. Fintanto che la Le… -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) “Da parlamentare della Repubblica e da italiana sono profondamente indignata eper lache il Pd hafrancese per chiedergli umilmente perdono delle azioni del Governo italiano.Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, in un video pubblicato su Facebook.“Mi chiedo: per cosa chiedete scusa? Ricordate che un partito francese abbia mai chiesto scusa all’Italia e agli italiani quando Macron ci ha definito “vomitevoli”, “cinici” e “irresponsabili”? Nessuno ci ha mai chiesto scusa per le azioni predatorie che laFrancia ha fatto in questi anni a casa nostra e per la guerra in Libia fatta contro gli interessi italiani per difendere quelli francesi. Nessuno ci ha mai chiesto scusa perché nelle altre Nazioni i partiti, quando si trovano di fronte a una difficoltà, si schierano a difesa del loro popolo.Non ...