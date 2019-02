Maxi rissa nel campo di calcio | gara sospesa | 24 giocatori squalificati

Somma Vesuviana : restituisce portafogli senza soldi - Maxi rissa in piazza : All'interno di un bar nel comune di Somma Vesuviana , piccolo centro abitato della Città metropolitana di Napoli, un uomo trova un portafogli con all'interno delle banconote e lo restituisce al legittimo proprietario. All’interno dello stesso, però, non vi erano più i contanti. Scatta così la mega rissa in piazza San Francesco, vero e proprio centro cittadino della comunità Vesuviana . Il racconto dei fatti L'insolito quanto bizzarro episodio si è ...

La Spezia - lite dopo la discoteca finisce in Maxi rissa : in 20 si affrontano in strada : Almeno tre gruppi contrapposti si sono affrontati in strada per un totale di oltre venti persone che si son scontrate a colpi di calci e pugni scatenando in pochi minuti il caos in zona. Solo l'arrivo di alcune volanti di polizia e carabinieri ha messo fine al caos con un fuggi fuggi generale.Continua a leggere