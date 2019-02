“Albiol in Spagna a curare il tendine, rischia un lungo stop”

ilnapolista

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Dal medico di Nadal Il Corriere dello Sport lancia l’allarme per Raul Albiol. Non sarà convocato per Firenze, ma il punto non è questo. Potrebbe non giocare anche le prossime partite, ricordiamo che giovedì prossimo riprende l’Europa League. Ha un problema aldel ginocchio sinistro e qualche giorno fa – scrive il quotidiano – è stato a Barcellona dal dottor Angel Ruiz-Cotorro il medico di fiducia di Nadal. “Si valuta l’ipotesi di una cura con le cellule staminali, la medesima che ha contribuito al rilancio di Rafa”. Albiol andrà a Valencia e poi si capirà. Il Corriere dello Sport teme che Albiol possa rimanere afermo.L'articoloinilunilNapolista.