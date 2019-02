Nessun allarmismo in casa Bari | “siamo ancora primi”

Magi : problema rifiuti va risolto ma Nessun allarmismo : Roma – “A Roma qualcosa sta succedendo, pero’ in alcune zone ancora la situazione e’ critica. Non e’ un problema di allarmismo , e’ una questione preventiva per dire: attenzione che se si continua cosi’ ci potrebbero essere problemi”. Lo ha detto Antonio Magi , presidente dell’Ordine dei medici di Roma, parlando dell’emergenza rifiuti ai microfoni della trasmissione “L’Italia ...

Raggi : Nessun allarmismo su stadio Roma - esito è solo prima bozza : Roma – “No, assolutamente. Non farei allarmismi, come sapete ho voluto una due diligence per riesaminare gli esiti della conferenza dei servizi alla quale hanno partecipato tutte le istituzioni. Al momento e’ stato rilasciato un primo ‘draft’ sul quale ci sono delle valutazioni in corso”. “Quando ci sara’ poi la relazione finale capiremo come andare avanti con tutte le istituzioni ...