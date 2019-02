MotoGp – Test Sepang | che colpo per Espargarò! Pol scaraventato dalla sua Ktm | brutto

MotoGp – Test Sepang : asfalto rovente e time attack - tutte le immagini del Day 2 in Malesia [GALLERY] : Seconda giornata di Test a Sepang, il caldo non lascia tregua ai piloti che lavorano su un asfalto rovente Seconda giornata di Test a Sepang, asfalto rovente e duro lavoro per i piloti in pista, impegnati a mettere a punto le proprie moto in vista del Gp del Qatar. Il caldo condiziona e non poco le operazioni sul tracciato, ma non impedisce ai team di completare i propri programmi per valutare i progressi dei propri mezzi. I tempi ...

DIRETTA TEST MotoGp SEPANG/ Streaming video e tv : Dovizioso in testa - Rossi quarto - 2giornata - : DIRETTA TEST MOTOGP SEPANG Streaming video e tv: programma, orari e classifica della 2giornata di TEST. Yamaha, Ducati e Honda girano ancora in Malesia.

LIVE Sport - DIRETTA 7 febbraio : notizie in tempo reale - abbuffata di sport invernali. Ci sono i Test di MotoGp : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE sport di oggi giovedì 7 febbraio, tutte le notizie dal mondo dello sport in tempo reale. Ci aspetta una giornata davve

LIVE Sport - DIRETTA 7 febbraio : notizie in tempo reale - abbuffata di sport invernali. Ci sono i Test di MotoGp : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE sport di oggi giovedì 7 febbraio, tutte le notizie dal mondo dello sport in tempo reale. Ci aspetta una giornata davvero molto ricca e avvincente con tanta carne al fuoco e diversi eventi che ci terranno compagnia per tutto il giorno. abbuffata di sport invernali: la Coppa del Mondo di biathlon riparte con due individuali nel gelo di Canmore, Italia protagonista con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi; i ...

MotoGp – Test Sepang Day2 : Dovizioso il più veloce a metà giornata - che sorpresa Crutchlow [FOTO] : E’ il pilota della Ducati il più veloce a metà mattinata, dietro di lui Crutchlow e le due Yamaha di Viñales e Rossi Seconda giornata di Test a Sepang, prosegue il lavoro di team e piloti per mettere a punto le proprie moto in questa prima sessione del 2019. AFP/LaPresse Dopo l’avvio blando di ieri, cominciano a scendere notevolmente i tempi sul giro, nonostante l’asfalto continui ad essere rovente con i suoi 58 gradi. Il ...

MotoGp - test di Sepang : risultati e tempi della seconda giornata in diretta LIVE : - di Redazione SkySport24 55 minuti fa In pista anche il campione del mondo Marc Marquez : il leader della prima giornata sembra avere ancora problemi alla spalla sinistra, il suo distacco della sua ...

LIVE MotoGp - Test Sepang 2019 in DIRETTA : 7 febbraio - Valentino Rossi a caccia di Marc Marquez : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Test di Sepang della MotoGP, seconda giornata di prove sul circuito malesiano. I piloti e le scuderie avranno a disposizione otto ore di tempo per lavorare, Testare il materiale a propria disposizione, fare le dovute valutazioni, tracciare un punto della situazione e capire se il lavoro svolto in inverno è stato corretto. In questa giornata di mezzo i centauri dovranno capire se la strada intrapresa è ...

Calendario Test MotoGp 2019 : date - programma - orari e tv : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEI Test DI MotoGP A SEPANG (6 FEBBRAIO) Signore e signori, tra 40 giorni esatti la MotoGP tornerà in pista. Il Mondiale 2019 è molto più dietro l’angolo di quel che si pensi. I piloti, infatti, tra poco più di un mese inizieranno a fare sul serio, con i primi Test pre-stagionali, in vista di un Calendario quanto mai fitto. Il primo assaggio della MotoGP lo vivremo con la tre-giorni di Sepang, in ...

MotoGp 2019 scatta a Sepang. Honda di Marquez domina primo test - Rossi 6° : 'Abbastanza bene' : Questo almeno il primo verdetto del primo appuntamento della MotoGp per quest'anno con i test invernali a Sepang in Malesia dove il campione del mondo ha messo tutti in riga mettendo a segno il ...

MotoGp - Test Sepang 2019 : seconda giornata (7 febbraio). Orario d’inizio e programma. Come seguirli in tempo reale : Giovedì 7 febbraio, seconda giornata di Test a Sepang (Malesia) per la classe MotoGP. Dopo un primo giorno nel quale è stato lo spagnolo Marc Marquez a far parlare di sè, per le strabilianti prestazioni in condizioni fisiche non perfette, ci si aspetta la reazione degli avversari nel day-2, o quantomeno si spera che sia così. La Yamaha ha messo in mostra ottimi segnali. Sia Maverick Vinales che Valentino Rossi hanno dimostrato che la M1 è ...

MotoGp - Test Sepang – Bagnaia sorride a metà : “sorpreso dal feeling con la moto - ma tanti aspetti da migliorare” : sorride a metà Pecco Bagnaia dopo la prima giornata di Test a Sepang: il pilota italiano è rimasto sorpreso dal feeling con la moto, ma sente di dover migliorare ancora alcuni aspetti Torna in pista lo spettacolo della motoGP con i primi Test di febbraio. Sul circuito di Sepang (Malesia), i piloti della classe regina sono tornati in sella alle proprie moto per prepararsi al meglio all’inizio della nuova stagione. Fra essi anche Pecco ...

MotoGp – Test Sepang - primo giorno di prove promettente per Morbidelli : “ho ritrovato il feeling del 2018” : Franco Morbidelli positivo dopo il primo giorno di Test a Sepang: il pilota della Yamaha Petronas parla delle sensazioni provate a bordo della M1 Marc Marquez è stato il più veloce nel primo giorno di Test invernali a Sepang. Il pilota spagnolo, nonostante la recente operazione alla spalla, ha mostrato i denti sul circuito malese, mettendosi alle spalle Alex Rins e Maverick Vinales. Franco Morbidelli, invece, alla sua seconda stagione in ...

MotoGp – Test Sepang - Vinales soddisfatto al termine del Day1 : “la moto mi è piaciuta” : Maverick Vinales positivo dopo il primo giorno di Test a Sepang: il pilota della Yamaha parla delle sensazioni provate a bordo della M1 Marc Marquez è stato il più veloce nel primo giorno di Test invernali a Sepang, ma anche Maverick Vinales ha mostrato i denti e non ha preso questa parentesi pre campionato mondiale di motoGp sottogamba. Il pilota della Yamaha ha segnato il terzo tempo di giornata, alle spalle del sette volte campione del ...

MotoGp - Test Sepang – Le sensazioni di Iannone : “un po’ scarico per gli antibiotici - ma la moto mi piace!” : Salute precaria, ma sensazioni positive per Andrea Iannone dopo la prima giornata di Test motoGP svoltasi in Malesia: il pilota abbruzzese contento dei miglioramenti della sua Aprilia Finalmente ritorna la motoGP con il primo appuntamento di febbraio sul circuito di Sepang (Malesia), per i Test che hanno permesso ai piloti di instaurare il feeling iniziale con le proprie moto. Trentasei giri per Andrea Iannone in sella alla sua Aprilia, ...