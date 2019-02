I gilet gialli italiani scendono in piazza

blogo

: I voti di #M5S e #Lega (in rosso) che condannano @RadioRadicale e altre testate alla chiusura. Che si pretende, de… - ivanscalfarotto : I voti di #M5S e #Lega (in rosso) che condannano @RadioRadicale e altre testate alla chiusura. Che si pretende, de… - AlessiaMorani : Ieri #DiMaio dopo avere fallito il salvataggio della #Pernigotti non ha avuto neppure il coraggio di presentarsi al… - AnnaAscani : Maduro e i Gilet Gialli: questi i modelli politici del @Mov5Stelle. Ora spiegatemi con un partito che ha nel nome “… -

(Di giovedì 7 febbraio 2019)arrivano in Italia, o almeno vogliono provarci. Seguendo l'esempio francese del movimento di protesta partito dal basso e ora pronto ad entrare in politica con almeno tre diversi gruppi ben distinti, anche nel nostro Paese si sta formando un movimento che punta a fare del giubbotto giallo catarifrangente il proprio simbolo.Proprio come accaduto in Francia, istanno iniziando ad organizzarsi attraverso i social network. Uno dei suoi portavoce, l'attivista napoletano Antonio Del Piano, ha già creato il sito ufficiale del movimento - www..it - insieme ad una decina di persone che hanno già annunciato la prima manifestazione in, fissata per sabato 9 febbraio indella Repubblica a Roma.Del Piano, intervistato oggi da Linkiesta, sembra avere le idee molto chiare su quali sono gli obiettivi dei...