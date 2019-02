Di Maio | popolo Francia amici | Macron no

Presidente Macron : “Popolo italiano merita altri leader”. Di Maio : “Liberi Africa da colonialismo” : "Prima di fare la morale all'Italia Macron dovrebbe liberare dal neocolonialismo francese gli Stati Africani, perché se quegli Stati li impoverisce poi quelle persone partono", ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a 'Non è L'arena' su La7. Per Macron Il popolo italiano è amico della Francia e "merita dei leader all'altezza della sua storia".Continua a leggere

Di Maio e Salvini : "Siamo col popolo francese" <br> Conte : "Storica amicizia con Parigi" : Il giorno dopo il caso diplomatico sull'asse Roma-Parigi aperto dalle dichiarazioni del vice premier Luigi Di Maio sul neocolonialismo della Francia in Africa, lo stesso capo politico del M5s prova a metterci una pezza, presentando il governo italiano come amico se non di Macron quantomeno del popolo francese. L'attacco al franco coloniale da parte del leader pentastellato, sorretto dal compagno di partito Alessandro Di Battista, ha ...

Di Maio - popolo francese è nostro amico : ANSA, - ROMA, 22 GEN - "Si vuole far passare il dibattito di questi giorni sul franco CFA come un attacco dell'Italia al popolo francese. Sciocchezze. Il popolo francese è nostro amico. Infatti il ...

"Il popolo è ancora con Salvini e Di Maio". Intervista al politologo Roberto D'Alimonte : Professor D'Alimonte, lei oggi sul Sole scrive: "Tanto rumore per nulla". Ovvero: nonostante i passi falsi del governo, la bagarre sulla manovra, le mille contraddizioni, la realtà è che il governo è al 60 per cento del consenso e, prosegue, "è un dato straordinario, perché non esiste in Europa un governo che abbia un consenso simile". Spieghiamo il dato.Diciamo tra il 55 e il 60 per cento e diciamo Europa ...

Economist - l’Italia scende di dodici posti nell’Indice della Democrazia. Di Maio : “Preferiscono quando popolo non vota” : Da quando sono al governo Lega e M5s, secondo l’Economist, l’Italia ha perso dodici posti nella classifica globale del “Democracy Index” (Indice della Democrazia): il nostro Paese è infatti sceso dal 21esimo al 33esimo gradino. “Fantastico”, ha replicato Luigi Di Maio su Facebook, “evidentemente hanno un’idea particolare della democrazia, per loro quest’ultima è tale quando il popolo non vota e a ...