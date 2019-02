Xylella | Coldiretti | il conto dei danni sale a 1 | 2 miliardi

meteoweb.eu

: Pressing di Coldiretti sulle difficoltà in agricoltura - cronachelucane : Pressing di Coldiretti sulle difficoltà in agricoltura - OndaradioGargan : Entro quattro anni la Xylella colpirà anche gli ulivi della provincia di Foggia. E’ l’allarme lanciato da Coldirett… - OndaradioGargan : Entro quattro anni la Xylella colpirà anche gli ulivi della provincia di Foggia. E’ l’allarme lanciato da Coldirett… -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) In sei anni ildeicausati dalla Xyella è salito a 1,2di euro, aggravato da errori, incertezze e scaricabarile che hanno favorito l’avanzare del contagio in Puglia con effetti disastrosi sull’ambiente, sull’economia e sull’occupazione. Ad affermarlo è lain occasione del previsto voto alla Camera del Dl Semplificazioni dal quale è stata però stralciata la stretta anti-Xyella, l’emendamento che prevedeva tra le altre cose l’obbligo di distruzione degli ulivi infetti. Dall’ottobre 2012, data della prima segnalazione di anomali disseccamenti su un appezzamento di olivo – ricorda– la malattia avanza inesorabilmente senza che sia stata applicata una strategia efficace per fermare il contagio. Dopo i ritardi accumulati con il rinvio della presentazione alla conferenza Stato Regioni del decreto per far partire il piano di interventi per ...