Venezuela | un test

In Venezuela la protesta contro Maduro viaggia sulla rete nonostante la censura : L'ultima ondata di proteste in Venezuela è arrivata dopo mesi di relativa calma. Mentre le persone scendevano in strada contro Maduro il leader dell'opposizione Juan Guaidó, presidente dell'Assemblea nazionale, ha sfruttato la sua popolarità per dichiararsi il nuovo legittimo presidente del Venezuela.È interessante notare come le manifestazioni di piazza siano state precedute da un'intensa attività di ...

Le nuove proteste contro Maduro in Venezuela : Decine di migliaia di persone hanno chiesto nuove elezioni, Maduro ha detto di volerle organizzare ma per l'Assemblea Nazionale, controllata dall'opposizione

Incredibile Venezuela : è in testa al Sudamericano Under 20 nonostante tutto : ... con il presidente teoricamente in carica Nicolàs Maduro delegittimato, con Juan Guaidò che si è autoproclamato nuovo presidente con l'appoggio di buona parte del mondo. Guerriglia e morte per le ...

Venezuela : liberata Laura Beatriz Gallo - l’attivista italiana arrestata durante le proteste : La donna che ha doppio passaporto, italiano e Venezuelano, era stata arresta durante un blitz seguito il 23 gennaio scorso a seguito delle manifestazioni di protesta a Caracas. Laura Beatriz Gallo è la mamma di Gabriel Gallo, avvocato e noto dirigente del partito d'opposizione Voluntad Popular, lo stesso di Juan Guaidó.Continua a leggere

Venezuela - il Parlamento Ue sostiene Guaidò. Il fronte sovranista italiano si astiene e contesta : Si astengono i parlamentari del governo giallo-verde italiano che anche in politica estera vanno a braccetto e avvicinandosi anche nell'appoggio a Maduro a Mosca.

Delegato russo all'Onu - Venezuela : "Come reagireste se la Russia proponesse di affrontare nel Consiglio di sicurezza la protesta dei Gilet ... : Non possiamo rimandare questa conversazione cruciale che attira l'attenzione di tutto il mondo per il beneficio del Venezuela e tutti la regione', ha detto Pompeo. Secondo Nebenzia, l'unico scopo ...

Venezuela : Guaidò sollecita nuove proteste contro Maduro : Il leader dell'opposizione in Venezuela, Juan Guaidó, ha evocato nuove manifestazioni di piazza ed è entrato in contatto con Cina e Russia mentre intensificava la sua campagna per costringere alle dimissioni il presidente Nicolàs Maduro, da lui considerato un dittatore. Nella sua prima apparizione pubblica da quando si è dichiarato presidente ad interim del Venezuela mercoledì, il politico 35enne ha esortato i cittadini a scendere in piazza e ...

Le nuove proteste in Venezuela : Sono le più grandi degli ultimi mesi contro Maduro e il suo governo, e hanno portato alla autoproclamazione di un nuovo presidente

Venezuela - scontri tra polizia e manifestanti anti-Maduro a Caracas. Ong : “13 morti nelle proteste” : Almeno 13 persone sono rimaste uccise nei due giorni di manifestazioni antigovernative a Caracas. Lo rende noto un’ong a difesa dei diritti umani, l’Osservatorio Venezuelano dei conflitti sociali (ovcs), organismo di opposizione al presidente Nicolas Maduro. Le vittime, dovute soprattutto a colpi di arma da fuoco, sono state registrate soprattutto nella capitale ma anche in altre regioni del paese L'articolo Venezuela, scontri tra ...

Venezuela - Maduro : “Colpo di stato - stop rapporti con Usa per appoggio a Guaidó”. Nelle proteste 14 morti e 280 arresti : rapporti diplomatici interrotti con gli Stati Uniti dopo l’appoggio immediato all’autoproclamato presidente Juan Guaidó e la reazione Nelle strade, dove le proteste sono andate avanti per tutto il giorno e si contano 14 morti, oltre a 280 persone arrestate e denunce di incursioni di “colectivos” chavisti Nelle sedi delle opposizioni in alcune città del Paese. Nicolas Maduro non molla e prepara la reazione a quello che ha ...

Da Erdogan solidarietà a Maduro per le proteste e la crisi in Venezuela - : Inoltre il capo di Stato turco ha chiamato il presidente Venezuelano suo fratello. Il presidente della Turchia Tayyip Erdogan ha espresso il suo sostegno al capo di Stato Venezuelano Nicolas Maduro a ...

Venezuela nel caos - 14 morti nelle proteste. Maduro : “Popolo si mobiliti” : Juan Guaido si autoproclama presidente ad interim del Venezuela e scoppia il caos nel Paese. Una decina di persone sono morte nella repressione delle proteste antigovernative svoltesi in vari punti del Paese. Nicolas Maduro chiama alla mobilitazione il popolo “agguerrito e combattente”. Diversi i Paesi che stanno riconoscendo il giovane capo dell'opposizione e leader dell'Assemblea nazionale.Continua a leggere

Venezuela : notte di proteste e scontri : ANSA, - ROMA, 22 GEN - Sono proseguite tutta la notte a Caracas le proteste di parte della popolazione per l'arresto di 27 soldati che poche ore prima si erano ribellati al governo di Nicolás Maduro. ...