Test antidroga a sorpresa per tutti gli studenti delle superiori | l' ipotesi

Positivo al Test antidroga dopo un incidente : automobilista denunciato : Nei guai un giovane abruzzese, ritenuto responsabile dai carabinieri del Nor di Agnone di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Controlli sui cantieri: nei guai ...

Veneto : FdI - Test antidroga per tutti gli eletti nelle Istituzioni pubbliche (2) : (AdnKronos) - "Fondamentale è quindi perseguire con sempre maggior tenacia l’attività di prevenzione con informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione per contribuire ad una migliore comprensione di tutti gli aspetti del fenomeno droga. Questo è un fondamentale impegno che il mondo istituzionale

Veneto : FdI - Test antidroga per tutti gli eletti nelle Istituzioni pubbliche : Venezia, 1 feb. (AdnKronos) - “Il Gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia ha presentato in Consiglio regionale del Veneto una mozione per promuovere il test anti droga per chi viene eletto nelle Istituzioni”. L’annuncio viene dai consiglieri regionali di Fdi Sergio Berlato e Massimiliano Ba

Test antidroga per i politici - c’è il primo sì del Molise : si astiene la Lega - votano contro Pd e M5s : Il Molise aspira a essere la prima regione in Italia con i Testi antidroga per i consiglieri regionali e assessori. La prima commissione consiliare regionale, presieduta dall’esponente dei Popolari per l’Italia Andrea Di Lucente, ha licenziato a maggioranza la proposta di legge che prevede di effettuare controlli casuali e periodici. Nella votazione si è astenuta la consigliere Filomena Calenda (Lega), mentre ha espresso voto ...

Veneto - la proposta dell’assessora ex Fi : “Test antidroga di massa nelle scuole”. Gli studenti : “Azione repressiva” : Come gli sportivi fanno la visita medica per verificare la loro condiziona fisica, così “lo studio richiede lucidità e padronanza delle proprie capacità percettive e cognitive“. Con questa motivazione l’assessora regionale all’Istruzione e formazione, Elena Donazzan, ha lanciato la proposta di un test antidroga di massa per tutti gli studenti del Veneto. L’ex esponente di Forza Italia, ospite della trasmissione Morning Show su Radio ...