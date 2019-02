HAMSIK IN CINA - Il saluto della giunta di Castel Volturno | sarai per sempre uno di noi

HAMSIK pronto a volare in Cina : cena a sorpresa con i compagni per dire addio al Napoli : Festa a sorpresa per Hamsik: Callejon organizza una cena d’addio per il centrocampista slovacco in vista della sua partenza per la Cina E’ ormai fatta tra il Napoli e il Dalian Yifang per la cessione di Marek Hamsik: il centrocampista slovacco è pronto per volare in Cina, dove inizierà una nuovissima avventura. Il calciatore del Napoli avrebbe già firmato il suo nuovo contratto, triennale da 9 milioni di euro a stagione più ...

HAMSIK - il CT della Slovacchia : 'Cina? Me lo aveva annunciato domenica' : Pavel Hapal, CT della Nazionale Slovacca, ha rilasciato un'intervista Sport.sk: 'Sarà un grande cambiamento per Marek. Lui stesso ha scelto di fare questo passo, noi dobbiamo rispettarlo. Ho parlato con lui prima che la cosa si sapesse, quindi sapevo cosa poteva ...

Napoli - HAMSIK addio certo : a giorni vola in Cina : L'addio a Napoli di Marek Hamsik ormai è cosa fatta: il capitano azzurro ha scelto la Cina, il Dalian, e questi sono gli ultimi giorni che lo slovacco trascorre all'ombra del Vesuvio. Ieri sera Hamsik ...

HAMSIK - bonifico in arrivo dalla Cina. E lui : "Entro due giorni vado via" : Qualcosa è cambiato nell'accordo tra il Napoli e il Dalian, club cinese, per quanto riguarda la cessione di Marek Hamsik. I termini dell'operazione non saranno più quelli di un prestito con diritto di ...

Napoli-HAMSIK - in Cina settimana prossima. Partita di addio al San Paolo? : NAPOLI HAMSIK, bonifico entro 48 ore, poi il trasferimento – Sono le ultime ore di Marek Hamsik a Napoli. L’attuale, ma futuro ex, capitano degli azzurri sta ultimando i restanti preparativi prima del lungo viaggio che lo porterà in Cina, al Dalian, dove presumibilmente concluderà la carriera da calciatore. Ancelotti nel post gara Napoli-Sampdoria aveva […] L'articolo Napoli-Hamsik, in Cina settimana prossima. Partita di addio ...

HAMSIK - siamo all'addio : pronto a partire per la Cina : CASTEL VOLTURNO - siamo al passo d'addio, ormai: stavolta basta clic. Marek Hamsik è a Castel Volturno, dovrebbe restarci ancora un giorno, dipende ormai soltanto dagli ultimi adempimenti burocratici, ...

SSC Napoli - entro 48 ore visite mediche a Madrid per HAMSIK : lo slovacco va in Cina : Davide Lippi, figlio del noto allenatore di calcio e campione del mondo, Marcello Lippi, ha rilasciato una breve intervista all'emittente radiofonica Radio Kiss Kiss Napoli. Lippi, agente sportivo di molti calciatori militanti nella Serie A, che conosce bene l’ambito cinese vista l’esperienza del papà Marcello al Guangzhou Hengda Taobaoha, ha spiegato i motivi del lento procedimento burocratico che porterà al trasferimento di Marek Hamsik al ...

HAMSIK saluta Napoli ma la Cina è ancora ‘lontana’ : Tutto fatto per il passaggio di Hamsik dal Napoli al Dalian Yifang? A quanto pare si ma…Marek Hamsik ha finalmente realizzato il suo desiderio di andare a giocare in Cina. Il Napoli ha confermato la sua imminente partenza, tuttavia, il trasferimento in Cina non è ancora avvenuto per un motivo molto semplice. Non c’è ancora nulla di ufficiale. Non sembra, comunque, che si corra il rischio di vedere saltare l’affare. C’è ...

HAMSIK saluta il Napoli? Il capitano non si sbilancia : “io in Cina? Non c’è niente di ufficiale” : Hamsik non si sbilancia sul suo possibile addio al Napoli per iniziare una nuova avventura in Cina: le parole del calciatore slovacco “Non posso salutare perché ancora non c’è niente di ufficiale“. Lo dice il capitano del Napoli, Marek Hamsik, in merito alla sua imminente cessione al Dalian Yifang, intercettato dai cronisti in occasione della festa per i 60 anni del dottor Alfonso De Nicola, responsabile dello staff ...

HAMSIK vola in Cina - raggiunto l’accordo : mancano solo piccoli dettagli burocratici : Marek Hamsik è vicinissimo dall’essere ufficialmente un calciatore del Dalian Yifang: il centrocampista slovacco vola in Cina Dopo 12 anni al Napoli, Marek Hamsik è vicino a dire addio alla squadra partenopea per volare al Dalian Yifang. Secondo fonti Sky, il centrocampista avrebbe firmato nel pomeriggio di lunedì il contratto, da 9 milioni di euro a stagione per tre anni, che lo lega al club cinese. 15 milioni di euro al contrario ...

Napoli - HAMSIK ai saluti : visite a Madrid e poi volo in Cina : Eccolo, Marek. Torna probabilmente per l'ultima volta al centro tecnico di Castel Volturno per quello che è solo un leggero riscaldamento con il resto della squadra. Appena arriverà il bonifico del ...

Napoli - per HAMSIK un triennale da 25 mila euro al giorno in Cina : Napoli - Questo è un affare di Stato, anche se 57 milioni di euro, tutto ciò che muove la cessione di Hamsik , rappresentano granellini di sabbia nel fatturato di una quarantina e passa di miliardi di ...

HAMSIK saluta il Napoli! La Cina attende lo slovacco : Quasi come un fulmine a ciel Sereno, Carlo Ancelotti al termine di Napoli-Sampdoria ha annunciato l’imminente addio di Marek Hamsik alla maglia azzurra.Stamane i titoli di giornale sono tutti per Marek Hamsik. Lo slovacco è Inn procinto a lasciare Napoli e il Napoli per tuffarsi in un’esperienza tutta nuova. L’addio di Marechiaro alla maglia azzurra poteva avvenire già la scorsa estate, quando cioè, le prime sirene cinesi ...

HAMSIK : 'A Napoli lascio il cuore'. Ma trova 25mila euro al giorno in Cina : La Gazzetta dello Sport aggiunge che il club del presidente De Laurentiis incasserà 15 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus legati a presenze e risultati della sua nuova squadra: il Dalian ...