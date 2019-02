VIDEO Sofia Goggia magica | argento in superG ai Mondiali | la pazzesca gara dell’azzurra

Mondiali Sci 2019 – Terribile caduta per Lindsey Vonn ad Are : la reazione di Sofia Goggia e Mikaela Shiffrin [VIDEO] : Che spavento per Sofia Goggia e Mikaela Shiffrin: la reazione della sciatrice italiana e della collega statunitense alla caduta di Lindsey Vonn nel SuperG femminile dei Mondiali di Are 2019 Lindsey Vonn ha fatto preoccupare il mondo intero a causa della Terribile caduta durante il SuperG dei Mondiali di sci 2019 in corso ad Are. La campionessa statunitense, che dopo la rassegna iridata si ritirerà dalle gare, non ha riportato gravi ...

Che divertimento per la figlia di Federica Nargi : prima la ‘scorpacciata’ di neve - poi il balletto con mamma per la piccola Sofia [VIDEO] : Che divertimento per la piccola Sofia con mamma Federica Nargi: prima la ‘scorpacciata’ di neve poi il balletto in salotto Federica Nargi non si ferma nemmeno in gravidanza: la bella ex velina, nonostante il pancione dove porta in grembo la sua secondogenita, non trascura la piccola Sofia. Dopo una passeggiata sulla neve, dove la prima figlia della compagna di Alessandro Matri ha fatto una simpatica ‘scorpacciata’ ...

“Come nuova” - Francesca Sofia Novello dal parrucchiere con classe e… ironia dopo l’intervento agli occhi [VIDEO] : Francesca Sofia Novello non rinuncia al parrucchiere: la bella fidanzata di Valentino Rossi si prende cura di sè anche dopo l’intervento agli occhi Francesca Sofia Novello sa come prendersi cura di se stessa, aiutata anche dalle persone giuste che la circondano. La bella fidanzata di Valentino Rossi non rinuncia alla cura del suo corpo nemmeno dopo l’intervento agli occhi al quale si è sottoposta pochi giorni fa. Nelle storie ...

Francesca Sofia Novello in clinica : due supporter speciali per la fidanzata di Valentino Rossi durante l’intervento agli occhi [VIDEO] : Intervento agli occhi per Francesca Sofia Novello: la fidanzata di Valentino Rossi in clinica con due supporter speciali Ormai è nota a tutti la storia d’amore tra Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi: la bella modella italiana è apparsa anche di recente in tv, su Rai 1, durante l’intervista del Dottore a Che tempo che fa, mostrandosi in tutta la tua bellezza, “tu si che potresti fare l’ombrellina“, ha ...

Diretta Discesa Garmisch Streaming video e tv della prova tedesca per la Coppa del mondo di sci femminile, oggi 27 gennaio 2019.

Sci alpino – Sofia Goggia grata al team e soddisfatta del risultato al rientro di Garmisch : “avevo la gioia nel cuore” [VIDEO] : Splendido secondo posto per Sofia Goggia al suo rientro in gara: l’azzurra seconda nel SuperG di Garmisch. Le emozioni della campionessa olimpica Sofia Goggia si gode il secondo posto nel superG di Garmisch. La bergamasca, al debutto stagionale in Coppa del mondo, è salita subito sul podio. AFP/LaPresse “Sono stata molto contenta – spiega -, avevo la gioia nel cuore di poter essere qui, di poter fare le prove e di poter ...

VIDEO Sofia Samodurova Campionessa d’Europa - la 16enne batte Alina Zagitova : riviviamo il free skating della russa : Sofia Samodurova si è laureata Campionessa d’Europa, la giovane russa ha letteralmente fatto saltare il banco a Minsk e ha trionfato con pieno merito riuscendo a battere la connazionale Alina Zagitova, Campionessa Olimpica che è incappata in troppi errori. La 16enne di Krasnoiark, allieva di Alexei Mishin, ha conquistato la prima vittoria in carriera tra le seniores nel momento più importante: programma libero strepitoso ed emozionante, ha ...

VIDEO Sofia Goggia settima nella prova di Garmisch - l’azzurra torna a brillare dopo l’infortunio : Sofia Goggia sta scaldando i motori in vista dei Mondiali di Are, l’azzurra è reduce da un infortunio che le ha impedito di gareggiare nella prima parte di stagione ma negli ultimi due giorni si è rivista finalmente in pista durante le prove della discesa libera di Garmisch. La Campionessa Olimpica oggi ha firmato il settimo tempo e sembra avere trovato le sensazioni dei giorni migliori, la bergamasca può tracciare un bilancio positivo di ...

Rispetto - rivalità e amicizia - A Cortina lo sport che piace : Sofia Goggia si inchina davanti a Lindsey Vonn - l'omaggio è commovente [VIDEO] : Noi non ci rendiamo conto dell'icona sportiva che è Lindsey Vonn, ha vinto 82 gare di Coppa del mondo e noi abbiamo avuto la fortuna di competere con un mostro sacro di questo sport, potremo ...

Rispetto - rivalità e amicizia – A Cortina lo sport che piace : Sofia Goggia si inchina davanti a Lindsey Vonn - l’omaggio è commovente [VIDEO] : Scene emozionanti e commoventi a Cortina d’Ampezzo: Sofia Goggia sorprende Lindsey Vonn con un mazzo di rose rosse, la statunitense non riesce a trattenere le lacrime per lo speciale omaggio nella sua località preferita Un weekend ricco di emozioni per Lindsey Vonn nell’appuntamento di Coppa del Mondo di Cortina. La sciatrice statunitense è scoppiata in lacrime ieri sera, durante la cerimonia di consegna dei pettorali, ...

