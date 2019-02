Sanremo | Bisio | ' Ho voglia di pubblico e di show'

Sanremo 2019 - l’anno di Claudio Bisio : il conduttore “simpatico umorista” sul palco dell’Ariston. S’intenderà con “l’altro Claudio”? : Instancabile Claudio Bisio . Passo, conduco, faccio il monologo, suono canto e ballo, rassetto e torno. Niente satira politica, per carità. Siamo a Sanremo . E l’epoca dei Beppe Grillo è passata da un pezzo. Se poi guardi la fine di Crozza, fischiato per un Berlusconi da operetta nel 2013. Claudio Bisio , 61 anni da Novi Ligure, mamma maestra e papà commerciante, un passato da devastatore performativo alla Dario Fo, giullare gommoso, elastico, ...

Sanremo 2019 - la domanda sugli immigrati fa sbroccare Claudio Bisio in conferenza stampa : "Parlerete più di musica o politica? In fondo Bisio ha fatto I comunisti mangiano i bambini". Lo chiede un giornalista durante la prima conferenza stampa di Sanremo 2019 . Claudio Bisio replica stizzito: "I bambini sono di sinistra, si chiamava così. E' una frase di Gianni Rodari. Siate corretti, gra

Sanremo 2019 - la conferenza stampa : Baglioni-Bisio-Raffaele al via : È partita oggi la serie di conferenze stampa quotidiane del Festival di Sanremo 2019, che accompagnerà tutta la settimana della rassegna canora, in onda dal 5 al 9 febbraio 2019. Primo festival da direttore di rete per Teresa De Santis, intervenuta nel corso della conferenza.La conferenza è stata aperta dal sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, che ha voluto sottolineare come già a livello turistico si tratti di un ...