Invecchiamento precoce | Sammy Basso operato al cuore | “Il mio intervento ha dato nuova

(Di martedì 5 febbraio 2019) Un“che è una pietra miliare per la ricerca sulla progeria, e haunasperanza ai ragazzi con questa malattia“. E’ la testimonianza di, uno dei cinque italiani affetti dalla ‘malattie dell’accelerato’,alal San Camillo di Roma in prima mondiale. “Sono un paziente molto complicato, non solo per la patologia – ha raccontato– ma perché ho anche una paura grandissima degli aghi. Ebbene, il prerio è stato eccezionale: il giorno dell’ero tranquillo. Dopo il dolore è stato molto grande, ma a distanza di una settimana mi vedete: posso parlare, camminare e sono felicissimo“.è nato il 1 dicembre 1995, la diagnosi di progeria è stata fatta quando aveva poco più di due anni, e il 17 luglio del 2018 il giovane si è laureato in ...