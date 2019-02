In Sicilia è nata una bimba da record | la sua trisavola ha 78 anni

Neonata ha trisavola e bisnonni vivi - record in Sicilia - Sky TG24 - : La piccola è venuta alla luce lo scorso 11 gennaio. L'assessore e il sindaco di Termini Imerese, provincia di Palermo, ci hanno messo giorni per ricostruire tutto l'albero genealogico e hanno ...

La neonata da record in Sicilia : la piccola Chloe ha trisavola e sette bisnonni ancora vivi : La piccola Chloe, nata da pochi giorni a Termini Imerese, nel Palermitano, può vantare un primato decisamente invidiabile: essere l'ultima arrivata di famiglia che ormai può contare su una fila di cinque generazioni di viventi e su ben dodici tra nonni, bisnonni e trisavoli ancora in vita. Un vero evento che ora è stato candidato anche ad essere inserito nel libro del Guinness dei primati.Continua a leggere

Pallanuoto - Serie A1 2019 : i migliori italiani della tredicesima giornata. Giacoppo e Cuccovillo trascinano Ortigia e Catania : Sicilia da copertina : Sabato si è concluso il girone d’andata della Serie A1 di Pallanuoto: hanno vinto le prime tre della classe, ma una menzione la meritano maggiormente i trascinatori delle due formazioni Siciliane, con Ortigia e Catania che trovano tre punti che, per motivi molto diversi, sono di platino per entrambe. I migliori italiani della tredicesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto: Nicola Cuccovillo (Catania): l’attaccante mancino classe ...

Sgominata banda di scafisti fra Tunisia e Sicilia. 'Sventato l'arrivo di kamikaze' : L'organizzazione criminale gestiva i viaggi a bordo di gommoni veloci. Otto persone fermate. Tutto è partito dopo le rivelazioni choc di un tunisino in carcere secondo il quale ci sarebbe l'ombra del ...

Tratta di migranti dalla Tunisia : Blitz dei Ros - 15 fermi in Sicilia e Lombardia. Sgominata banda che portava in Italia sospetti jihadisti : I carabinieri del R.O.S. di Palermo hanno eseguito nelle province di Palermo, Trapani, Caltanissetta e Brescia 15 fermi disposti dalla dda del capoluogo Siciliano nei confronti di persone accusate di ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della dodicesima giornata di A : De Luca solita certezza - Crema e Dalcin fanno sorridere le due Siciliane : Andata in archivio la dodicesima giornata del campionato italiano di Calcio a 5 di Serie A. Valutiamo quali sono stati gli Azzurri che meglio si sono espressi in questo turno. MATTEO ESPOSITO (REAL RIETI): Nella goleada del Pala Gems il laterale del Real Rieti è tra i protagonisti. Una doppietta ed una prestazione sul campo solida hanno dato un grande contributo al successo nel derby contro la Lazio. Per lui, una partita da circoletto ...

Maltempo in Sicilia - ordinata chiusura scuole a Enna per neve : Lunedì a Enna le scuole rimarranno chiuse per consentire alla protezione civile di sgomberare i cumuli di neve formatisi in questi giorni. Lo ha deciso il sindaco Maurizio Dipietro con un'ordinanza. ...

Sicilia - Natale da dimenticare : terremoto violento nel catanese causa crolli e feriti. Centinaia di case devastate : Un Natale da incubo per la Sicilia dove lo "spettacolo" dell'Etna si è improvvisamente trasformato in un disastro. L'attività sismica generata dal vulcano negli ultimi due giorni è stata...

Natale - dal Piemonte alla Sicilia in 60mila ai pranzi di solidarietà di Sant'Egidio : Oltre 240 mila persone in 77 Paesi del mondo, 60 mila in Italia, hanno partecipato oggi ai pranzi di Natale con i poveri di Sant'Egidio. A partire dalla basilica di Santa Maria in Trastevere, dove questa tradizione è stata avviata nel 1982 ...

Natale - dal Piemonte alla Sicilia in 60mila ai pranzi di solidarietà di Sant'Egidio : Boom di volontari e di presenzi ai tradizionali eventi per i bisognosi del 25 dicembre organizzati dalla Comunità. A Roma, come ogni anno dal 1982, la festa nella Basilica di Santa Maria in Trastevere

Mostre - spettacoli - concerti Cosa c'è a Natale in Sicilia : Mostre In occasione delle festività, la mostra "Modigliani Les Femmes Multimedia Experience" ospiterà concerti, presentazioni di libri, degustazione di panettone e spettacoli collaterali fino al 6 ...

Natale 2018 - il messaggio dei Vescovi di Sicilia : ... ma anche come sia possibile e intelligente l'integrazione, perfino per l'economia e per il futuro del Paese. E però nel racconto di Natale, mentre i potenti decretano 'censimenti', Dio offre se ...

Turismo in Sicilia - numeri in crescita per il Natale 2018. Ma ci sono i soliti problemi... : Boom di turisti in Sicilia per le vacanze di Natale 2018. L'isola è meta privilegiata da turisti di tutto il mondo, e gli aeroporti Siciliani in questi giorni vivono un periodo di grande traffico. A Catania mezzo milione di passeggeri , +10%, da qui al 7 Gennaio. Nello stesso periodo all'aeroporto di Palermo ...

Dolci tipici natalizi Siciliani : spiccano la cassata e il buccellato : Preparati dalle famiglie durante le festività, ma anche dai fornai e soprattutto dai pasticcieri, sono numerosi e tutti gustosi i Dolci natalizi tipici della cucina siciliana. Il primo ad essere sfornato nel giorno di Santa Lucia è la cuccìa, seguita da tanti altri Dolciumi che di solito contengono agrumi e frutta secca, prodotti tipici della Sicilia. Dal buccellato alla cassata, riescono a donare alla tavola un sapore speciale, rendendo unica ...