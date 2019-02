Freddo record in Trentino | raggiunti -41 7°C nella conca del rifugio Rosetta

Ondata di Freddo record negli USA : impiegato FedEx ucciso dal gelo - sale a 23 il bilancio delle vittime : sale a 23 il numero delle persone morte a causa delle temperature polari che hanno investito gli Stati Uniti: un impiegato FedEx di 69 anni è stato trovato morto all’esterno di un centro di smistamento a East Moline in Illinois, sarebbe vittima del gelo (la colonnina di mercurio in zona era scesa fino a -36°C). Solo ieri nella contea di Cook in Illinois sono morte 3 persone: un 92enne e due donne di 62 e 73 anni. L'articolo Ondata di ...

Ondata di Freddo record negli USA : il vortice polare osservato dai satelliti della NASA : I satelliti Aqua e Terra della NASA hanno consentito di ricostruire il movimento del vortice polare (una grande area di bassa pressione e aria fredda che circonda i poli) che sta portando temperature gelide sul Nord America, dove la colonnina di mercurio è scesa fino a -40°C. Le immagini animate mostrano la massa d’aria che, tra il 20 e il 29 gennaio, dal Polo Nord si spinge verso il Canada e gli Stati Uniti centrali, avvolgendo la regione ...

L'Italia in recessione e il Freddo record negli Stati Uniti : Ci vuole un attimo, guardatevi il sito dell'Istat e la recessione apparirà con chiarezza sotto i vostri occhi. All'ultima riga dice che non solo c'è la recessione conclamata ma che ci portiamo dietro, sul 2019, un meno 0,2 per cento come effetto di trascinamento rispetto alla crescita complessiva

Il 2019 ha già registrato 33 record di caldo - ma nessuno per il Freddo : Temperature che stanno raggiungendo anche i -40 gradi. È questa l’emergenza che in questi giorni sta vivendo l’America del Nord, dal Dakota all’Ohio, dove milioni di americani sono paralizzati nella morsa di un vortice polare, le cui gelide temperature hanno causato la cancellazione di circa mille voli e la chiusura di scuole e aziende pubbliche e private. Un’emergenza che ovviamente non poteva passare inosservata agli ...