Consob | “accordo Lega-M5s su Savona presidente” Si studia come aggirare regole sulle

ilfattoquotidiano

: #Consob: chiuso l'accordo su #Savona alla presidenza - TgLa7 : #Consob: chiuso l'accordo su #Savona alla presidenza - SkyTG24 : Consob, fonti Lega: chiuso l'accordo su Paolo Savona presidente - NicolaMorra63 : Colpi di coda di un sistema di potere che non si vuole adeguare a decisioni prese. Ma Di Maio e Salvini hanno ribad… -

(Di martedì 5 febbraio 2019) C’è l’intesa trae M5S per portare Paoloalla presidenza della. Secondo l’Adnkronos, che cita fonti del Carroccio, lo stesso ministro per le Politiche europee ha dato il proprio ok dopo che venerdì si era limitato a non smentire l’indiscrezione. I 5 Stelle, il cui candidato per guidare l’authority che vigila sui mercati era da mesi Marcello Minenna, avrebbero accettato che l’oggi capo dell’ufficio analisi quantitative della Commissione diventi segretario generale conpresidente. Dal canto suo Matteo Salvini ieri sera ha spiegato: “A me andava bene Minenna, mi andrebbe benissimo”. In realtà sono diversi gli ostacoli alla nomina dell’82enne economista che il capo dello Stato Sergio Mattarella non volle al Tesoro. Ma a Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte starebbe lavorando a soluzioni tecniche per ...