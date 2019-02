Abusi edilizi alle Querce? Fratelli d' Italia | In questa città tutto sembra

Abbandono rifiuti e Abusivismo edilizio : controlli a Vittoria : Vittoria - La Polizia municipale di Vittoria contro Abbandono rifiuti e abusivismo edilizio. Albanese sorpreso a scaricare rifiuti in contrada Resinè

Milano. Via Isimbardi : abbattimento degli Abusi edilizi : Dureranno circa due mesi gli interventi per la demolizione delle opere abusive dell’immobile di via Isimbardi 31, al quartiere Stadera.

Abusi edilizi - debiti fiscali e case popolari : l'anno nero dei genitori dei leader grillini : La maledizione dei padri travolge i figli nel M5s. Dopo Luigi Di Maio e Paola Taverna, tocca ad Alessandro Di Battista. Il leader del futuro, non troppo lontano, non è ancora sbarcato in Italia, dopo ...

Abusi edilizi sul Vesuvio - mezzo milione per le ruspe : Procura della Repubblica e Parco Vesuvio insieme per contrastare l'Abusivismo edilizio. L'accordo di programma, sulla scia di intese precedenti, riguarda per il momento la Procura di Torre Annunziata ...

Abusi edilizi - con un dossier papà Di Maio sfida il Comune : Non si è ancora chiusa la vicenda degli Abusi edilizi nella masseria di proprietà del papà del vicepremier Luigi Di Maio, anzi, ci vorranno probabilmente ancora alcuni mesi. Nei giorni scorsi Antonio ...

Brindisi - masseria sequestrata per presunto Abusivismo edilizio : un resort al suo posto : E' ancora alle fasi iniziali un'indagine della Guardia costiera di Brindisi, su una masseria situata a Torre Guaceto, a nord del comune capoluogo, in direzione di Bari, precisamente nel territorio di Carovigno. Secondo quanto si apprende da Repubblica, che ha riportato la notizia, i militari stanno indagando su presunti abusi edilizi commessi all'interno dell'area dell'immobile. Le indagini della Capitaneria di porto, che hanno previsto anche ...

Di Maio scioglie l'impresa di famiglia e nomina il fratello liquidatore. Abusi edilizi : il Comune dà il via alla demolizione : Il vicepremier Luigi Di Maio, a quanto si apprende da fonti M5S, ha sciolto l'azienda di famiglia Ardima srl nominando il fratello Giuseppe liquidatore. Di Maio già ieri sera aveva annunciato che ...

Di Maio - Abusi edilizi : Comune dà il via alla demolizione Foto Salvini : basta attacchi a Luigi : Il Comune invia al padre e alla zia del vicepremier gli atti che preludono all’ordinanza di abbattimento dei manufatti non autorizzati

Giro di vite a Vittoria contro l'Abusivismo edilizio : Abbandono di rifiuti provenienti da cantieri edili e abusivismo edilizio a Vittoria. Denunce sono state fatte dalla Polizia Municipale in città