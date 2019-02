Volta a la Comunitat Valenciana 2019 | Alejandro Valverde e Daniel Martin guideranno

Ciclismo - la Nippo Vini Fantini si prepara al debutto europeo : i convocati per la Volta a la Comunitat Valenciana : Il debutto europeo è alle porte, con la Volta a la Comunitat Valenciana al via questo mercoledì 6 febbraio Si è appena conclusa la Vuelta a San Juan, con buone prestazioni degli #OrangeBlue che hanno raccolto 4 top10 mettendosi in luce in tutte le tappe con buone prestazioni, ed è già tempo di pensare al debutto europeo del team Nippo Vini Fantini Faizanè. Volta A LA Comunitat Valenciana Il debutto europeo 2019 sarà in Spagna, alla Vuelta ...