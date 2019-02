Vercelli | follia al centro commerciale | uomo sperona auto della ex e le dà fuoco

Blastingnews

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Un gravissimo fatto di cronaca si è verificato questa mattina nel parcheggio di un'areadi, in Piemonte. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, un, le cui generalità non sono state ancora diffuse, hato l'mobilesua compagna, e poi le ha dato. La donna si trovava nell'abitacolo. Dalle prime indiscrezioni pare che tra i due, ormai da tempo, fosse finita una relazione, e che vi fossero numerosi attriti. Nonostante tutto, la vittima aveva già denunciato alcuni comportamenti pericolosi dell'. L'aguzzino pare infatti che l'abbia minacciata numerose volte. Questa mattina il tragico epilogo.Agguato in piena regola Stando a quanto si apprende dalle fonti di informazione, in particolare dal quotidiano Repubblica, la donna stava andando a lavoro proprio nella struttura. Tutto è accaduto intorno alle ore 10. ...