Pensioni Q100 | scetticismo sul turn over | per la scuola domande entro il 28 02

Pensioni anticipate e Q100 : in pochi giorni oltre 15mila pratiche : A quattro giorni dall'avvio della quota 100 i riscontri numerici offerti dall'Istituto pubblico di previdenza evidenziano oltre 15mila richieste di pensionamento. Che l'interesse fosse elevato era però emerso sin dalle prime ore, visto che già poco dopo la pubblicazione della prima comunicazione contenente le istruzioni operative si erano prodotte centinaia di richieste di quiescenza non solo attraverso gli sportelli pubblici ed i patronati, ma ...

Pensioni : Q100 - per il comparto scuola istanze entro il 28 febbraio : L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha diramato le sue circolari esplicative per dare maggiori informazioni sulle modalità di inserimento delle domande di pensionamento con Quota 100 ed è subita partita la corsa alle istanze: più di 12 mila domande presentate in 4 giorni dall'entrata in vigore della misura in materia previdenziale anche se si attende la conversione in legge del maxi decreto. Pensione dal primo settembre per il comparto ...

Pensioni : Q100 in vigore - per Salvini l'obiettivo è l'uscita anticipata con 41 anni : Il segretario federale della Lega Matteo Salvini si è detto soddisfatto dei risultati ottenuti dopo lunghe battaglie che hanno portato all'approvazione e alla successiva entrata in vigore del pensionamento anticipato con il famigerato meccanismo della Quota 100. Per il leader del Carroccio, però, la partita per superare in via definitiva la Riforma Fornero non è ancora chiusa. l'obiettivo finale per il Governo è Quota 41 Difatti, mancherebbe ...

Pensioni : arrivano i chiarimenti Inps sulle finestre trimestrali e semestrali di Q100 : Anticipata dal messaggio che stabiliva il via alle istanze per quota 100, ieri sera l’Inps ha pubblicato la circolare illustrativa di tutte le novità previdenziali che l’esecutivo Conte ha previsto. Oggi 30 gennaio, sul sito ufficiale dell’Istituto di Previdenza Sociale è comparsa la tanto attesa circolare, la n°11 del 29 gennaio 2019. L’atto formale che l’Inps usualmente pubblica per recepire e far comprendere le novità prodotte da un atto di ...

Riforma Pensioni : Q100 e rdc - si attendono le misure attuative : Si attendono ancora le misure attuative per Quota 100 e per il cosiddetto reddito di cittadinanza entrati in vigore pochi giorni fa, dopo la firma del maxi decreto unico da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Via libera alle domande di accesso Intanto, la corsa per la richiesta della pensione anticipata ha avuto inizio e migliaia di lavoratori italiani hanno già presentato istanza attraverso il portale Inps. L'ente di ...

Pensioni : Q100 - via libera alle istanze di uscita anticipata : Il famigerato meccanismo della Quota 100 è in vigore da poche ore e oltre mille persone hanno già presentato istanza di prepensionamento presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale mentre si attendono ancora molti provvedimenti attuativi tra circolari e regolamenti. Oltre 1000 domande presentate per Quota 100 "Giornata importante, dopo anni e anni di battaglia, un referendum negato e manifestazioni di piazza, oggi è data da segnare in ...

Pensioni : partono la Q100 e l'opzione donna - ma per Salvini il vero 'obiettivo è Q41' : Con il messaggio pubblicato nel pomeriggio di ieri da parte dell'Inps si è aperta ufficialmente la finestra utile per poter inviare le prime domande di accesso alla pensione anticipata tramite la quota 100. Il momento era molto atteso dai lavoratori, visto che si discute ormai da mesi delle nuove opzioni di flessibilità previdenziale, che dovevano essere in partenza già dall'inizio dell'anno. Diversi problemi di natura tecnica hanno fatto ...

Cambiano le Pensioni con l’entrata in vigore del decreto - più opzioni come Donna e Q100 : Il decreto sulle pensioni è stato finalmente pubblicato e adesso tutto ciò che contiene diventa legge dello Stato. Alle tante misure di cui dispone oggi l’ordinamento, si aggiungono quota 100 e opzione Donna, con una proroga dell’Ape sociale che doveva scadere a fine 2018 e con un ritocco sostanziale per quanto riguarda le pensioni anticipate. Se alle novità del decreto aggiungiamo anche ciò che è successo dal 1° gennaio, quando l’aspettativa di ...

Pensioni Q100 e Reddito di cittadinanza in vigore da oggi - corsa agli sportelli : La giornata di ieri ha sancito l'entrata in vigore della nuova opzione di uscita anticipata dal lavoro con la quota 100, oltre che la proroga dell'APE sociale e dell'opzione donna. Anche il Reddito di cittadinanza è ora ufficialmente una legge dello Stato, con i potenziali richiedenti che attendono di poter sapere quali saranno le modalità con cui inoltrare la propria domanda. La corsa ai provvedimenti attuativi è quindi accompagnata a quella ...

Riforma Pensioni : Q100 in GU - Tfs detassato nella PA : Le ultime novità sulle pensioni ad oggi 29 gennaio 2019 vedono completarsi l'iter di approvazione del decreto legge riguardante il pacchetto pensioni e la Riforma del welfare. Il testo ha ricevuto infatti nella giornata di ieri la firma del Presidente della Repubblica Mattarella, mentre nella serata è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Gli occhi dei lavoratori restano ora puntati sull'Inps, in attesa che pubblichi le circolari contenenti le ...

Pensioni : il DL sulla Q100 - sull'APE e sull'Opzione donna è in Gazzetta Ufficiale : Anche l'ultimo passaggio necessario a trasformare il decretone in legge ha ottenuto l'atteso via libera. In serata è infatti emersa la versione della Gazzetta Ufficiale contenente le disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di Pensioni (il riferimento per chi volesse approfondire in via diretta va alla GU Serie Generale n.23 del 28-01-2019). In sostanza, i provvedimenti previsti all'interno del pacchetto Pensioni diventano ...

Pensioni : Q100 - possibile l'anticipo a 59 anni ma i costi sono elevati per le aziende : Il maxi decreto unico su Quota 100 e reddito di cittadinanza è già stato firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e adesso si attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e il successivo avvio dell'iter parlamentare per la conversione in legge che dovrebbe iniziare in Senato. Uscite ad aprile per i privati Nelle prossime ore, infatti, il cosiddetto decretone dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entro 60 ...

Pensioni : su Q100 - APE e sull'Opzione Donna c'è la firma di Mattarella : Arriva finalmente la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul cosiddetto "decretone", ovvero il DL recentemente approvato dal Governo giallo-verde e contenente gli interventi di riforma del settore previdenziale e del welfare. Il passaggio era molto atteso dai lavoratori perché dopo la bollinatura da parte della Ragioneria dello Stato rappresentava un procedimento indispensabile per poter garantire che le novità potessero ...

Pensioni flessibili : la Q100 è conveniente dopo un ventennio : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 28 gennaio 2019 vedono emergere nuove stime su come determinare la convenienza del pensionamento tramite la quota 100. La scelta individuale e volontaria dei lavoratori si trova infatti a confrontarsi con un assegno più basso rispetto a quello ordinario, sebbene verrà percepito per un periodo più lungo. Nel frattempo proseguono le proteste di coloro che si trovano esclusi o non sufficientemente supportati ...