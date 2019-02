Pagelle Cagliari-Atalanta 0-1 | highlights e tabellino del match

Cagliari-Atalanta 0-1 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/19 Alessandro Tocco/LaPresse ...

Pagelle Cagliari-Atalanta - highlights e tabellino del match : Pagelle CAGLIARI ATALANTA – La sfida dei bomber questa sera andrà in scena in Sardegna, sarà la sfida di Zapata contro Pavoletti, due bomber di razza del nostro campionato. Non sarà una partita facile per la squadra di Gasperini che vuole proseguire la striscia di vittorie anche contro il Cagliari. Il blitz infrasettimanale di San […] L'articolo Pagelle Cagliari-Atalanta, highlights e tabellino del match proviene da Serie A News ...

Pagelle Sassuolo-Cagliari 3-0 - highlights e tabellino del match : Pagelle SASSUOLO CAGLIARI 3-0 – La prima senza Boateng è felice per De Zerbi e il suo Sassuolo. I neroverdi, che in settimana hanno salutato il loro miglior giocatore in rosa, battono per 2-0 il Cagliari in casa e si portano a due distanze dal sesto posto in classifica ora occupato dalla Lazio. Gli emiliani […] L'articolo Pagelle Sassuolo-Cagliari 3-0, highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Sassuolo-Cagliari 3-0 : Pagelle e tabellino : Sassuolo-Cagliari, 21ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino

Sassuolo-Cagliari 3-0 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/22 Massimo Paolone/LaPresse ...

Pagelle Sassuolo-Cagliari - highlights e tabellino del match : Pagelle SASSUOLO CAGLIARI Sassuolo e Cagliari domani in campo per il primo dei tre anticipi della 21esima giornata di Serie A. Le due squadre si sfideranno per la decima volta: la prima risale a poco piu’ di cinque anni fa. Lo storico degli scontri tra le due squadre vede 9 partite giocate, di cui 2 vinte […] L'articolo Pagelle Sassuolo-Cagliari, highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...

Cagliari-Empoli 2-2 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/22 Alessandro Tocco/LaPresse ...

Pagelle Cagliari Empoli 2-2 : highlights e tabellino del match : Pagelle Cagliari Empoli- Partita combattuta già dalle prime fasi di gioco. Cagliari in campo con il solito 4-3-1-2, Birsa in campo dal 1′. Negli ospiti confermata la coppia offensiva Caputo-Zajc. Empoli compatto e allacciato in fase difensiva, Cagliari subito propositivo già nei primi 10 minuti di gara. Al 11′ prima occasione gol in favore dei […] L'articolo Pagelle Cagliari Empoli 2-2: highlights e tabellino del match proviene ...

Pagelle Cagliari Empoli : highlights e tabellino del match : Pagelle Cagliari Empoli- Tutto pronto per il match della Sardegna Arena tra Cagliari e Empoli, match valido per la 20^ giornata di Serie A. Cagliari pronto a mettere il piede sull’acceleratore e tentare di metter mano ai tre punti per allontanare in maniere definitiva lo spettro retrocessione. Maran si affiderà al solito 4-3-1-2, con Birsa […] L'articolo Pagelle Cagliari Empoli: highlights e tabellino del match proviene da Serie A ...

Cagliari-Atalanta 0-2 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/22 Alessandro Tocco/LaPresse ...

Pagelle Udinese-Cagliari 2-0 : highlights e tabellino del match : Pagelle UDINESE CAGLIARI – I bianconeri devono ovviare all’assenza di Rodrigo De Paul che, da diffidato, ha rimediato un giallo che gli fa saltare l’ultima gara del girone di andata. Lo rivedremo a gennaio. Opoku confermato con Stryger Larsen ancora alto a destra. In mezzo il rientrante Behrami fa reparto con Fofana e Mandragora. In […] L'articolo Pagelle Udinese-Cagliari 2-0: highlights e tabellino del match proviene da Serie ...

Udinese-Cagliari 2-0 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/8 LaPresse/Andrea Bressanutti ...

Pagelle Udinese-Cagliari : highlights e tabellino del match : Pagelle UDINESE CAGLIARI – I bianconeri dovranno ovviare all’assenza di Rodrigo De Paul che, da diffidato, ha rimediato un giallo che gli farà saltare l’ultima gara del girone di andata. Lo rivedremo a gennaio. A centrocampo rientra Behrami. Opoku potrebbe essere confermato con Stryger Larsen ancora alto a destra ma si fa preferire la soluzione […] L'articolo Pagelle Udinese-Cagliari: highlights e tabellino del match proviene da ...

Cagliari-Genoa 1-0 - le Pagelle di CalcioWeb [GALLERY] : 1/15 Alessandro Tocco/LaPresse ...