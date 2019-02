Inter | ultimatum a Spalletti | a Parma si gioca la panchina

sportfair

: #Inter, vertice tra i dirigenti: nessun ultimatum a #Spalletti - Gazzetta_it : #Inter, vertice tra i dirigenti: nessun ultimatum a #Spalletti - Atletico_Roma : La Gazzetta dello Sport lancia l'indiscrezione - BombeDiVlad : GDS: Inter, ultimatum Spalletti, ipotesi Cambiasso traghettatore -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Lucianorischia la, il tecnico dell’si giocherà il tutto per tutto nella gara contro ildella prossima settimana L’di Lucianosta vivendo un momento molto delicato, il peggiore della gestione del tecnico toscano. La squadra sembra aver perso la retta via dal punto di vista del gioco ed anche i risultati adesso latitano, con la corsa Champions League che si fa sempre più intricata ed il club nerazzurro vi è invischiato con tutte le scarpe. Il tecnicoista, dopo il vertice di ieri sera, è stato confermato sulla, ma allo stesso tempo è stato stabilito un. La gara contro ilsarà infatti decisiva perper mantenere salda la, in caso di nuovo flop l’esonero sarebbe certo. Dunque situazione molto calda in casa nerazzurra, conche traballa, i tifosi chiedono ...