Atalanta formato Champions League | Gasperini espugna Cagliari e vola a -1 dal quarto posto

(Di lunedì 4 febbraio 2019) L’hatograzie ad una rete di Hateboer nella ripresa dell’incontro, problemi per Maran di classifica e di infortuni L’ha vinto nel posticipo di Serie A sul campo del. Un successo di misura per 1-0 per la compagine di, senz’altro molto più sofferto rispetto alle ultime uscite nelle quali i bergamaschi hanno banchettato a suon di gol e spettacolo. Come detto,meno brillante del solito, capace di passare in vantaggio dopo un primo tempo anonimo grazie ad un colpo di testa di Hateboer. Da quel momento in poi ilha alzato la pressione, creando qualche pericolo dalle parti del portiere ospite Berisha, senza però riuscire a colpire, anche a causa dell’imprecisione di Pavoletti.Alessandro Tocco/LaPressePur senza un grande gioco, l’ha dunque portato a casa 3 punti ...