Scritte contro Ramelli e inno alle foibe

(Di domenica 3 febbraio 2019) Anche con tutto lo spirito cristiano, non è possibile perdonarli. Anche se non sanno quello che fanno, bastardi senza onore (e dignità) capaci di scrivere "assente" di un ragazzo morto a 18 anni dopo giorni di devastante agonia con il cranio sfondato dchiavi inglesi del servizio d'ordine dei comunisti di Avanguardia operaia. Terribilmente disumano quell'"assente" riferito ai banchi della scuola dove fu perseguitato per il solo fatto di militare nel Fronte della gioventù e di aver scritto un tema dove denunciava gli assassini delle Brigate rosse. Tanto bastò per condannarlo morte e tanto non è bastato a evitare a questa vomitevole melma rossa di vergare una scritta disumana sui muri della scuola media di via Tabacchi nel Municipio 5, come ha denunciato il deputato di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza che ne ha chiesto al sindaco l'immediata cancellazione. E chissà se sarà ...