Non trovi più l' auto? Ecco cosa fare

Ciclismo - il manager di Quintana : ‘Non troviamo le cause del calo - ci affidiamo a Bartoli’ : La carriera di Nairo Quintana sembra essere arrivata ad un punto fermo. Agli esordi nel grande Ciclismo, nel 2013, aveva sbalordito tutti arrivando secondo nel Tour de France del debutto facendo immaginare un futuro da fuoriclasse delle corse a tappe. La vittoria al Giro d’Italia 2014 sembrava confermare la nascita di un campione destinato a diventare un punto di riferimento dei grandi giri, ma nelle stagioni successive la sua parabola è andata ...

“Stavo morendo”. Ilaria Galassi - la malattia dopo ‘Non è la Rai’. Come la ritroviamo : Ilaria Galassi è tornata in tv. L’ex volto di Non è la Rai è stata ospite di Vieni da me, il nuovo programma di Caterina Balivo su Rai 1. La showgirl ha raccontato la sua nuova vita lontana dai riflettori, dopo il grande successo ottenuto negli anni Novanta grazie al programma ideato da Gianni Boncompagni. L’ex lolita, oggi 42 anni, ha parlato della malattia che l’ha colpita quando aveva poco più di 20 anni e che le ha cambiato la ...

FrosiNone - Valzania : "Cara Atalanta - ti sfido e poi ci ritroviamo a giugno" : "Cara Dea, ho imparato tanto, ma avevo bisogno di giocare. Ora ti sfido e ci rivediamo a giugno". Valzania è carico, non vede l'ora della "prima" con la nuova maglia: "Nessuno mi ha voluto quanto il ...

Masterchef - Igino Massari asfalta Alida Simone : "Tu Non hai capito dove ti trovi" : A Masterchef all stars, lo speciale del cooking show andato in onda su Sky uno, è Igino Massari a seminare il panico tra i sedici concorrenti, scelti tra i più talentuosi protagonisti delle passate edizioni. Nel corso della terza puntata, Massari ha avuto uno scontro durissimo con Alida Simone, accu

Carlo Freccero : «The Voice si farà solo se troviamo studi a disposizione. Non posso fare un’esclusiva a Simona Ventura» : Carlo Freccero L’approdo a The Voice di Simona Ventura - spoilerato da Mediaset – non è poi così scontato. A riferirlo Carlo Freccero, direttore di Rai 2, durante la conferenza stampa odierna in cui ha presentato, a grandi linee, il nuovo palinsesto del canale. Freccero ha rinnovato la sua stima per la conduttrice ma, subito dopo, ha messo in dubbio l’effettiva messa in onda della sesta edizione del talent show: “The ...

Esplosione Salaria - esame Dna per seconda vittima/ Video - telefonata a Chi l'ha visto : "Non troviamo Andrea" - IlSussidiario.net : Salaria, Esplosione Rieti in un distributore: 2 morti e 17 feriti. Ultime notizie, incendio causato da un'autocisterna piena di gpl.