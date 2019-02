Lecce | Scavone | ultimi controlli e dimissioni dopo la grande paura

Lecce - Scavone - ultimi controlli poi sarà dimesso : Manuel Scavone è pronto per tornare a casa. Giusto il tempo per sottoporsi a un ultimo controllo, sin qui hanno dato esito negativo le tac effettuate dal momento del ricovero,, poi il centrocampista ...

Lecce - Scavone sta meglio : “passata la paura - ha subito un’iposistolia” : Manuel Scavone, dopo l’enorme paura di ieri, sta decisamente meglio a seguito di una nottata di controlli in ospedale: ne ha parlato il medico del Lecce Manuel Scavone sta decisamente meglio dopo la grande paura di ieri sera. Il calciatore durante Lecce-Ascoli (gara sospesa a data da destinarsi), ha sbattuto la testa violentemente sul terreno rimanendo senza sensi per qualche secondo e venendo immediatamente trasportato in ospedale ...

Lecce - Scavone dimesso oggi? Il medico : 'Superata nottata di paura" : passata la nottata, Manuel Scavone sta bene e probabilmente già in giornata sarà dimesso dall'ospedale Vito Fazzi e farà rientro a casa. Ricoverato ieri sera per il trauma cranico con perdita di ...

