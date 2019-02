Le parole e i fatti

Migranti - Salvini : “Avramopulos? A parole tutto bene - ora i fatti”. Conte : “Siamo seri - avanti con rigore e reciprocità” : “Sono soddisfatto delle parole, ora aspettiamo i fatti, io gli ho messo in mano un elenco di 670 persone già ricollocabili dall’Italia da oggi pomeriggio. Il 2019, finora, è il primo anno e unico dove ci sono stati più espulsioni che arrivi”. Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini in conferenza a Palazzo Chigi parlando dell’incontro con il commissario Ue Dimitri Avramopoulos. “Se si vuole sostenere l’Italia – ha ...

Morra : senza parole per fatti Magliana - episodio molto grave : Roma – “Un agguato in perfetto stile da criminalita’ organizzata nella Capitale, davanti ad un asilo, lascia veramente senza parole. Da sottolineare come tutti i fatti di sangue siano gravi e purtroppo molti non abbiano neanche diritto di cronaca”. “Nessun luogo in Italia e’ zona franca, e mi preme sottolineare che non si combattono le mafie ed i criminali con le parole, ma con i fatti. È stato promesso un ...

Probabile chiusura I Fatti Vostri: lo sfogo di Giancarlo Magalli Da giorni non si fa che parlare d'altro: I Fatti Vostri e Detto Fatto sono a rischio chiusura su Rai 2. Una notizia che si è diffusa dopo che il nuovo direttore di rete, Carlo Freccero, ha dichiarato che non sono programmi adatti al canale.

Terremoto : Conapo - Salvini passi da parole a fatti sui vigili fuoco : Roma, 27 dic. (Labitalia) - “Il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a differen[...]

Chiude l'hub di Cona che ospitava i richiedenti asilo. Salvini : "Dalle parole ai fatti" : Chiude i battenti l'hub di Cona, l'ex base militare nella campagna veneziana che tra marce di protesta, disordini e inchieste, è stato il simbolo della difficile gestione dei migranti in Veneto. Oggi ...

Manovra - Salvini : felice per il sì passiamo dalle parole ai fatti : Milano, askanews, - "Sono molto felice perchè il sì a questa Manovra economica ci permette di passare dalle parole ai fatti: troppe parole, zero virgola, uno, due, tre... è una Manovra diversa da ...

Antonello : "Le parole di Wanda? Noi facciamo i fatti" : 'Le parole di Wanda? Noi le parole non le pronunciamo, noi facciamo i fatti e li facciamo nelle sedi opportune. Se vogliamo fare un po' di spettacolo facciamolo. Però noi siamo un club e affrontiamo ...

Terzo Valico - Toti : “Via libera di Toninelli? Meglio tardi che mai - ora a parole seguano i fatti” : “Meglio tardi che mai, ora mi auguro che alle parole seguano le azioni” così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha commentato la decisione del ministro Danilo Toninelli di sbloccare i lavori per il Terzo Valico che collegherà Genova a Tortona. “Ho letto una serie di modifiche che il ministro vorrebbe apportare al progetto, non ne colgo molto il senso ma ben venga tutto quello che potrà migliorare l’opera, l’essenziale ora è ...

Luigi Di Maio dichiara guerra a Matteo Salvini : 'Lui parole - io fatti'. Come seppellisce l'alleanza Lega-M5s : Volano stracci tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini . I due 'alleati' se le suonano sugli imprenditori. Domenica il ministro degli Interni e leader della Lega ha incontrato i rappresentanti di categoria ...

Salvini : sgombero in corso ex Penicillina - da parole a fatti : Roma – “In corso lo sgombero della ex Penicillina a Roma. #dalleparoleaifatti”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno. L'articolo Salvini: sgombero in corso ex Penicillina, da parole a fatti proviene da RomaDailyNews.

Salvini scrive agli elettori lombardi : "Passiamo dalle parole ai fatti" : Matteo Salvini scrive a quattro quotidiani lombardi per spiegare le misure messe in atto dal governo. E nonostante abbia tolto il riferimento al Nord nel nome del suo partito, il leader della Lega non si è dimenticato del suo zoccolo duro, l'elettorato dell'Italia settentrionale. Per questo motivo, Salvini ha deciso di inviare queste lettere: per rinsaldare l'asse con il Nord in un momento in cui il parlamento attende l'avvio dell'iter per la ...

Manovra - raddoppia taglio Imu capannoni. Salvini : da parole a fatti : Roma, 2 dic., askanews, - raddoppia il taglio dell'Imu sui capannoni che sale dal 20 al 40%. Lo prevede un emendamento dei relatori alla Manovra depositato in commissione Bilancio della Camera e ...

