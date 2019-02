Genoa-Sassuolo e Udinese-Fiorentina 1-1

Pagelle Genoa-Sassuolo 1-1 - highlights e tabellino del match : Pagelle Genoa-Sassuolo – Senza vincitori né vinti la sfida di Marassi tra Genoa e Sassuolo. Un punto a testa per le due formazioni che non vale molto per la classifica, se non a fare un piccolissimo passo verso i rispettivi obiettivi. I liguri allungano le distanze dal terzultimo posto del Bologna in attesa della difficile […] L'articolo Pagelle Genoa-Sassuolo 1-1, highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - ...