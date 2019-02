A vela fra i ghiacci delle Svalbard

Adrian - Nino Frassica svela il Celentano segreto : 'Mai vista una situazione così'. Mediaset - un tragico errore : ' Adriano Celentano è un grande creativo, è imprevedibile e volubile'. Nino Frassica , intervistato dal Fatto quotidiano , svela com'è lavorare con il Molleggiato e in qualche modo spiega ...

Adrian - Nino Frassica svela il Celentano segreto : "Mai vista una situazione così". Mediaset - un tragico errore : "Adriano Celentano è un grande creativo, è imprevedibile e volubile". Nino Frassica, intervistato dal Fatto quotidiano, svela com'è lavorare con il Molleggiato e in qualche modo spiega implicitamente i motivi del tragico flop di ascolti di Adrian, il progetto live-cartone animato andato in onda per

Che tempo che fa - Fazio svelato da Frassica : 'Con lui vietato toccare certi temi - guardate i suoi ospiti' : La verità, scomoda, su Fabio Fazio . È Nino Frassica a svelare cosa succede dietro le quinte di Che tempo che fa , e non dev'essere sempre molto piacevole: 'Lui non vuole sapere nulla, si fida, però ...

Che tempo che fa - Fazio svelato da Frassica : "Con lui vietato toccare certi temi - guardate i suoi ospiti" : La verità, scomoda, su Fabio Fazio. È Nino Frassica a svelare cosa succede dietro le quinte di Che tempo che fa, e non dev'essere sempre molto piacevole: "Lui non vuole sapere nulla, si fida, però ci sono dei tempi tecnici, non si possono toccare certe situazioni, mentre con la radio vado in totale

Dalle scuse di Dzeko alla squadra alla voglia di riscatto - Di Francesco svela : “ecco come si riparte” : Eusebio di Francesco pronto per la sfida contro il Milan: la Roma a caccia del riscatto dopo il pesante 7-1 contro la Fiorentina in Coppa Italia “come si riparte? Facendo una prestazione di grandissimo livello, fisica e mentale. E’ fondamentale in un momento così delicato“. Lo dice l’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Milan, che arriva a 4 giorni dalla ...

Francesca Cipriani fa una rivelazione imbarazzante all’Isola : Isola dei Famosi, Francesca Cipriani rivela: “Avevo le mutande” Questa seconda puntata de L’Isola è stata pregna di polemiche. Cos’è successo? Dapprima Taylor Mega è tornata a parlare dei suoi problemi legati alla tossicodipendenza, e successivamente Alessia Marcuzzi ha affrontato con Vitale le polemiche di questi giorni inerenti ai suoi post offensivi sulla d’Urso. Ma non è finita qua perchè poco dopo la ...

Kyenge attacca Salvini e rivela : 'Ho 38 fratelli - potrebbero venire tutti in Italia' : Quei territori devono vivere, l'economia deve andare avanti. Bisogna saper guardare oggi al domani. Quindi dico 50 milioni, minimo '. Intanto, però, la situazione di stallo della Sea Watch sembra ...

Ufficiale il ritorno di Pierfrancesco Favino a Sanremo - svelato il suo ruolo : Pierfrancesco Favino a Sanremo 2019: è Ufficiale il ritorno dell'attore sul palco del Teatro Ariston, in qualità di ospite di una delle cinque serate della kermesse canora. Già a dicembre si vociferava la presenza di Pierfrancesco Favino al Festival della Canzone Italiana, seguendo voci che vedevano un Claudio Baglioni particolarmente interessato alla sua presenza sul palco, in un ruolo non ancora definito. Lo scorso anno, il pubblico ...

Kyenge attacca Salvini e rivela : "Ho 38 fratelli - potrebbero venire tutti in Italia" : Quei territori devono vivere, l'economia deve andare avanti. Bisogna saper guardare oggi al domani. Quindi dico 50 milioni… minimo'.

Francesco Monte e Giulia Salemi : Lisa Fusco svela dettagli intimi : Procede a gonfie vele la storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi a tal punto che si sta già ipotizzando una possibile convivenza. Giulia ha trascorso le vacanze natalizie a Taranto, paese d'origine di Francesco, dove ha conosciuto amici, parenti e i posti dove è nato e cresciuto il suo fidanzato. La soubrettina Lisa Fusco che con loro ha diviso un pezzo del percorso all'interno del Grande Fratello Vip ha rivelato particolari intimi sulla ...

Eva Henger su Francesco Monte - a Domenica Live rivela : mi ha querelata : «In settimana andrò a Roma per fare una mia dichiarazione alla Polizia. Francesco Monte mi ha querelata». Eva Henger comunica la notizia della querela a Domenica Live, che tante...

Eva Henger rivela : “Francesco Monte mi ha querelata. Ecco perché” : “Francesco Monte mi ha querelata, in settimana andrò a Roma per fare una dichiarazione alla polizia”. A rivelarlo è Eva Henger a Domenica Live, che tante volte si è occupata del cosiddetto “Canna Gate” che ha visto protagonisti Henger e Monte in occasione della loro partecipazione all’Isola dei Famosi. La Henger infatti accusò Monte di aver fumato canne sull’Isola: accuse che lui aveva aveva sempre respinto, ...

vela – 28° Cimento Invernale della Fraglia desenzanese : successo di Baraimbo : Grande spettacolo al 28° Cimento Invernale della Fraglia desenzanese: trionfo di Baraimbo Grande festa finale con le ultime due regate del 28° Cimento Invernale della Fraglia desenzanese, per quella è che è la prima sfida agonistica del 2019. A dettar legge è il Dolphin, il veloce 8 metri firmato Ettore Santarelli, che alla Maratona ha il suo porto d’armamento. Nessuna novità in testa alla classifica con Baraimbo due di Imperadori e ...

Anticipazioni Una Vita : Blanca rivela a Samuel di amare suo fratello Diego : Continuano ad appassionare le vicende della telenovela iberica “Una Vita” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. I colpi di scena non mancheranno nemmeno negli episodi che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese. Le Anticipazioni ci dicono che Blanca Dicenta (Elena Gonzalez) dopo aver rinunciato all’amore, sposando Samuel Alday (Juan Gareda) pur provando dei forti sentimenti soltanto per il cognato Diego (Ruben De Eguia), deciderà di ...