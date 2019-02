Tav e grandi opere | l' appello | Sbloccate seicento cantieri fermi La Mappa

"Cantieri veloci" e visita alla Tav - Salvini accelera sul dossier grandi opere. M5s sempre più in difficoltà : Potrebbero arrampicarsi lungo la recinzione, urlare e cercare di avvicinarsi il più possibile. Il sistema di sicurezza a Chiomonte, sui luoghi dei cantieri dell'Alta velocità Torino-Lione, è al massimo grado. I No-Tav sono pronti ad accogliere il ministro dell'Interno che arriverà venerdì mattina: "Abbiamo una sorpresa per Matteo Salvini, che credo non sarà tale per lui", annuncia il leader storico dei ...

Leucemia - la nuova terapia Car-t ha grandi potenzialità. Forse la cura che aspetTavamo da anni : Si chiama “Car-t” ed è una nuova possibilità terapeutica per i pazienti colpiti da tumori del sangue, in particolare da linfomi e da Leucemia acuta. L’acronimo “Car-t” deriva dall’inglese Chimeric antigen receptor T-cell e identifica una procedura di immunoterapia cellulare adottiva in cui i linfociti T vengono raccolti, geneticamente modificati per riconoscere le cellule neoplastiche e poi reinfusi per colpire selettivamente il ...

Grandi opere - Di Maio adesso apre ma senza la Tav. La mappa dei cantieri bloccati : Le 'incompiute' già censite dall'associazione dei costruittiri sono una trentina, per 25 miliardi di euro complessivi che, se spesi, potrebbeo fare da volano al Pil e all'economia.

Apertura sulle grandi opere - Di Maio dice sì ai cantieri. Ma rimane il veto sulla Tav : Ogni volta è Luigi Di Maio a caricarsi la responsabilità della svolta, determinando una maturazione del M5S da movimento di piazza, partorito da un Vaffa, a partito di governo. Così è stato con l’euro, così ora con le grandi opere. Una transizione dolce figlia di uno strappo traumatico. ...

Tav : i grandi paraguru dei costi e benefici : Angelo De Mattia Al direttore - L'adesione di Beppe Grillo all'appello per la difesa della scienza, promosso da Roberto Burioni e Guido Silvestri, è stato un colpo durissimo per il côté ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Gennaio : Cottarelli su Tav e grandi opere : “Seguire l’analisi costi-benefici” Oggi i sì in marcia : “grandi opere, il governo segua l’analisi costi-benefici” La prefazione di Carlo Cottarelli al libro di Marco Ponti e Francesco Ramella di Carlo Cottarelli Scienza e fantascienza di Marco Travaglio Per dire come siamo ridotti, basta confrontare le reazioni a una notizia e a una non-notizia dell’altroieri. La notizia è il comitato scientifico del ministero delle Infrastrutture che, al termine di una accurata analisi costi-benefici, boccia ...

La commissione “costi-benefici” sulle grandi opere dirà che la Tav non va fatta - scrive Bloomberg : La commissione incaricata dal governo di analizzare i costi e i benefici della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione (la TAV) si dichiarerà contraria al progetto perché economicamente non conveniente. Lo scrive Blooomberg, che sostiene di aver avuto accesso a fonti vicino alla

Tav - Fassino : “Analisi costi benefici? Ne sono già stati fatti sette. Le grandi opere producono risultato sul lungo periodo” : “La mia previsione sull’analisi costi benefici? Ne sono già state fatte sette, la commissione è fatta di cinque persone di cui quattro contrarie alla Tav”. Lo ha detto Piero Fassino, al Circolo dei lettori di Torino per presentare un libro proprio sulla linea dell’alta velocità. “I benefici non si valutano dal giorno dopo: se l’autostrada del Sole fosse stata valutata un anno dopo non sarebbe mai stata ...

A P. Chigi gli imprenditori sì-Tav. 'Su Grandi opere Tavolo permanente' : L'incontro dopo la lettera inviata dal ministro delle Infrastrutture Toninelli e dalla sua omologa francese, che di fatto congela la linea ad alta velocità Torino-Lione -

Apertura su Grandi Opere e TavNasce l'asse governo-categorie : Il clima tra il governo italiano e la Commissione europea è ottimo e l'accordo per evitare la procedura di infrazione è davvero a portata di mano. Alla base della svolta nei rapporti Roma - Bruxelles c'è la preziosa capacità di negoziazione del premier-avvocato Giuseppe Conte... Segui su affaritaliani.it

Apertura su Grandi Opere e TavNasce l'asse tra M5s e categorie : Il clima tra il governo italiano e la Commissione europea è ottimo e l'accordo per evitare la procedura di infrazione è davvero a portata di mano. Alla base della svolta nei rapporti Roma - Bruxelles c'è la preziosa capacità di negoziazione del premier-avvocato Giuseppe Conte... Segui su affaritaliani.it