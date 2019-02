Napoli | Hamsik al Dalian Yifang | Ancelotti conferma | “credo che il calciatore voglia

Napoli - Ancelotti conferma l’addio di Hamsik : “trattativa in corso - Marek ha il desiderio di andare via” : Nel post partita, l’allenatore azzurro ha rivelato l’esistenza di una trattativa tra il Napoli e il Dalian per la cessione di Hamsik La vittoria ottenuta contro la Sampdoria è passata immediatamente in secondo piano, in casa Napoli infatti tiene banco l’imminente addio di Marek Hamsik. Carlo Hermann / AFP Il centrocampista slovacco, partito titolare oggi nel match del San Paolo, ha giocato la sua ultima partita davanti ai ...

Live Napoli-Sampdoria 2-0 Esce Hamsik : fa posto a Diawara : Lavoro e concentrazione. Ancelotti ha parlato nei giorni scorsi alla squadra, ha chiarito le proprie idee e chiesto una reazione. Adesso, però, contro la Sampdoria, serve soltanto tornare alla...

Napoli-Sampdoria - dalle 18.00 La Diretta Torna Hamsik - Milik e Insigne in attacco : Il Napoli affronta la Sampdoria alle ore 18 del sabato, in un match valevole per la 22a giornata di campionato; i partenopei, secondi in classifica con 11 lunghezze dietro la Juventus, vengono dalla ...

Napoli-Samp - Ancelotti conferma Allan - Insigne - Maksimovic. C’è Hamsik : In porta Meret Carlo Ancelotti concede una seconda chance ai calciatori che hanno deluso contro il Milan in Coppa Italia. E contro la Sampdoria in campionato, schiera dal primo minuto Maksikovic, Allan e Insigne. Ritorno in campo per Hamsik. Davanti, Milik. In porta Meret. Questa la formazione: Napoli (4-4-2): Meret, Hysaj, Maksimovic, Albiol, Mario Rui; Callejon, Hamsik, Allan, Zielinski, Milik, Insigne A disposizione: Ospina, Karnezis, ...

Napoli : futuro incerto per Allan e Hamsik : Oggi al San Paolo arirva la Sampdoria di Quagliarella e Ancelotti rilancia la coppia di centrocampisti titolari Allan-Hamsik . Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , entrambi potevano partire a gennaio: il brasiliano al PSG e lo slovacco in Cina, ma non sono arrivate le 'offertone' che chiedeva il presidente De Laurentiis. Così sono rimasti a Napoli, ma il ...

Napoli - per Hamsik il Guangzhou non molla : Il futuro di Marek Hamsik a Napoli resta in forte bilico. Secondo il Corriere dello Sport il Guangzhou R&F continua a spingere per portare il centrocampista in Cina. Il mercato cinese chiude il 28 febbraio.

Milan-Napoli live dalle 20.45 : fuori Hamsik - Callejon e Mertens : I quarti di finale di Coppa Italia si aprono alle 20.45 a San Siro con la sfida tra Milan e Napoli. I rossoneri, che sono approdati tra le prime otto della competizione dopo la sofferta vittoria di ...

Milan-Napoli - formazioni : out Hamsik e Callejon - gioca Diawara : Le formazioni ufficiali di Milan-Napoli. Calcio d’inizio alle ore 20.30 per la seconda sfida tra Ancelotti e Gattuso. Per la Coppa Italia torna Meret tra i pali. Fuori Hamsik e Callejon e spazio a Diawara e Zielinski Milan: Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Piatek, Borini. All.: Gattuso. Napoli: Meret, Malcuit, Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam, Fabian, Allan, Diawara, Zielinski, Insigne, ...

