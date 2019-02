Mora vale per tre | intuizione Bartolomei | Terzi che classe!

San Valentino - cinque curiosità sulla festa degli innaMorati : Molti sono in attesa del 14 febbraio, San Valentino indiscussa festa degli innamorati che, però, non viene celebrata lo stesso giorno in tutto il mondo; in alcuni Paesi la festa è stata addirittura vietata, come nel Pakistan e in alcune zone della Russia, dove il credo ortodosso è più forte.

Pandora per San Valentino - Cupido fa centro per la festa degli innaMorati [GALLERY] : Il potere della freccia di Cupido: ecco il tema del San Valentino 2019 targato Pandora Tradizionalmente, quando Cupido scocca la sua freccia, chi viene colpito è conquistato dal potere dell’amore. In un contesto contemporaneo, ci serviamo di questa iconografia della freccia di Cupido per dimostrare l’amore che possiamo sentire verso qualunque persona cara. Fare in modo che la freccia di Cupido colpisca il cuore di un amico, di ...

Atletico Madrid - Morata si sente a casa : “avevo dato la mia parola al club. La Juventus? Una rivale durissima” : Il giocatore spagnolo ha parlato per la prima volta da giocatore dell’Atletico Madrid, concentrandosi già sul match con la Juventus Il Chelsea è il passato, Alvaro Morata si concentra adesso su un nuovo ed entusiasmante capitolo della sua carriera. Lo spagnolo è infatti un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid, la squadra dei suoi sogni essendo cresciuto da piccolino con la maglia dei colchoneros ...

Atletico - Morata : "Volevo tornare qui. Juventus rivale durissima" : C'era la compagna Alice con i gemelli vestiti con la maglia del papà, c'era il padre Alfonso e il mentore Manuel Briñas. E poi ovviamente Andrea Berta ed Enrique Cerezo, il responsabile dell'arrivo di ...

San Valentino 2019 – Skechers festeggia il giorno degli innaMorati con linee casual : Con Skechers il San Valentino è casual: le linee del brand di calzature per la festa degli innamorati Skechers, leader globale nel settore delle calzature performance e lifestyle, presenta le proprie proposte per la festa di San Valentino: dalle linee chunky ai fiori ricamati, passando per i modelli del colore dell’amore, la festa degli innamorati è un’occasione perfetta per indossare o regalare un paio di sneakers Skechers. I ROMANTICI ...

"Terre di San Valentino". Cinque giorni di festival per innaMorarsi in otto tappe : ... il festival " Terre di San Valentino " promosso dalla Camera di Commercio di Terni in collaborazione con le associazioni di categoria e realizzato da Eventipuntocom fonde sapori, sport, folklore, ...

San Valentino : dalle t-shirt 'Ti amo' alle scarpe col cuore - i regali più trendy per la festa degli innaMorati : Per lei che vuole sorprendere lui, invece, Maserati dedica i segnatempo della collezione 'Royale' al mondo del Polo, considerato il 'Gioco dei Re', con quel fascino che richiama uno stile di vita ...

Ponte Morandi - ‘la ricostruzione al Registro Navale Italiano’. La notizia scompare - non la verità : Incuriosisce di più una notizia che viene pubblicata o una che misteriosamente scompare? Nel turbolento vivere quotidiano in cui tutti criticano la stampa, ne attaccano l’indipendenza (temendo in realtà che i giornali siano davvero liberi di scrivere quel che va raccontato), si ubriacano di fake news e – come moderni untori – offrono il calice a chi è nella rubrica di WhatsApp, viene da chiedersi che effetto possa fare l’eliminazione ...

San Valentino – Le proposte O bag per la festa degli innaMorati : orologi pieni… d’amore [GALLERY] : SAN Valentino, O bag orologi… tutti cuori! Tic tac, tic tac…. Quello che sentite è il tempo dell’amore! O bag lo festeggia con una collezione speciale per San Valentino, un tributo proprio al tempo prezioso degli innamorati: il mitico O clock di O bag si illumina con cuori di brillantini rossi, bianchi o rosa cipria mentre il cinturino in silicone anallergico è in 4 tonalità (nero, rosso, bianco e rosa). Casse e cinturini sono ...

San Valentino – Twinset festeggia il giorno degli innaMorati con la borsa “Mon Coeur” : Twinset festeggia il giorno di San Valentino lanciando la nuova borsa “Mon Coeur” a sostegno della fondazione Francesca Rava Twinset unisce ancora una volta moda e solidarietà presentando una nuova borsa in limited edition, in pelle decorata con un pendente a forma di cuore che simboleggia l’amore e il sentimento di condivisione e supporto alle persone meno fortunate. L’accessorio creato in esclusiva per la festa di San ...

Ponte Morandi - la direzione della ricostruzione al Registro Navale Italiano - ente al centro di cause internazionali : L'affidamento del coordinamento dei lavori al Rina, già condannato per il disastro della petroliera Erika e in causa per un rogo in Pakistan e un traghetto affondato in Egitto, è stato contestato dall'associazione "Abiti Puliti"

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Valentina si innaMora di Fabien ma… : È il membro più giovane dal cast fisso, ma nei prossimi giorni sarà lei al centro della scena. Negli episodi di Tempesta d’amore in onda in Italia dopo Natale, infatti, la famiglia Saalfeld metterà per un attimo da parte le guerre di potere per stringersi attorno alla piccola Valentina (Paulina Hobratschk), sfortunata vittima di una malattia terribile. E non saranno gli albergatori gli unici a essere coinvolti da questo dramma… Ecco dunque cosa ...