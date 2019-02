Il monito di Visco | forti rischi per crescita | incertezza su scelte governo

ilfogliettone

(Di sabato 2 febbraio 2019) Ci sono "fattori dio rilevanti" sulle prospettive dell'economia italiana, legati alla situazione internazionale e alla "sulla" e "sull'orientamento della politica di bilancio e sulla ripresa di un percorso credibile di riduzione del peso del debito pubblico sull'economia". È illanciato dal governatore della Banca d'Italia, Ignazio, al 25esimo congresso Assiom Forex. "Le prospettive dell'economia italiana - ha sottolineato- sono oggi meno favorevoli di un anno fa. Sono gravate daal ribasso che hanno in parte origine estera, ma che continuano a riflettere in misura significativa le debolezze proprie del nostro paese". "Un premio elevato per ilo sovrano - ha spiegato- aggrava lo squilibrio dei conti pubblici, pregiudica la capacità della politica di bilancio di sostenere l'economia, comprime le risorse disponibili ...