Verissimo | vita stravolta per Giorgia Palmas e Filippo Magnini | non solo matrimonio | vita

Aurora Ramazzotti a Verissimo : "Vi racconto la mia vita sotto scorta" : Aurora Ramazzotti è stata ospite di Verissimo, l'appuntamento del sabato pomeriggio condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin.La figlia di Michelle Hunziker ha raccontato della sua situazione familiare: "Non ho molta memoria, ma ho ricevuto tanto amore. Non sono cresciuta in una famiglia tradizionale ma sono stata tanto amata. Non avevo mai pensato di avere dei fratelli, poi me ne sono ritrovata 4, non è stato facile, ma oggi vivo per i ...