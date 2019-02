Sarri | Sono un sognatore Questa squadra era abituata al contropiede

Sarri : «Sono un sognatore - non cambio il mio modo di giocare» : «Non ho attaccato i miei calciatori» Attesa e intensa conferenza stampa di Maurizio Sarri dopo la sconfitta col Bournemouth per 4-0. Una conferenza vibrante in cui Sarri si è mostrato molto combattivo, per nulla arrendevole, ha ribadito la convinzione nel proprio modo di intendere il calcio. Una conferenza in cui sicuramente il tecnico toscano ha toccato le corde giuste. Domani il Chelsea tornerà in campo in Premier, giocherà in casa contro ...

Chelsea - Sarri 'Sono un sognatore - i giocatori mi devono seguire' : LONDRA - Autocritica di Maurizio Sarri alla vigilia della sfida casalinga contro l'Huddersfield: il tecnico italiano ha ammesso di vivere più difficoltà del previsto, pur restando fermo nella sua ...

Chelsea - Sarri : 'Ci sono troppe cose che non funzionano' : Squadra a rapporto un'ora nello spogliatoio, solo lui e i giocatori: Maurizio Sarri ha scelto questa strategia dopo lo 0-4 incassato dal Chelsea a Bournemouth. Stavolta, l'allenatore toscano ha voluto ...

Chelsea - la furia di Sarri : ''Lo dico in italiano - sono inc...ato'' : Duro sfogo di Maurizio Sarri in conferenza stampa dopo la sconfitta del suo Chelsea sul campo dell' Arsenal per 2-0. Un altro derby di Londra dal sapore amaro per i Blues, sconfitti all'Emirates ...

Lo sfogo di Sarri : 'Vorrei parlare italiano per mandare un messaggio chiaro ai miei giocatori : sono fortemente incazzato' : Dopo il match di Premier League contro l'Arsenal, perso dalla sua squadra per 2-0 all'Emirates Stadium, Sarri inizia in modo inconsueto la conferenza stampa post gara. «Oggi voglio mandare un ...

Chelsea ko - Sarri è una furia : 'Sono fortemente inc... to' : I derby di Londra, probabilmente, non portano bene a Sarri e al suo Chelsea. Dopo il ko contro il Tottenham dello scorso 24 novembre, è arrivata anche la sconfitta con l'Arsenal, che all'Emirates si è ...

Sarri : «Sono molto arrabbiato - è un gruppo difficile da motivare» : Ecco le dichiarazioni rese da Sarri al termine della partita persa 2-0 con l’Arsenal, e rilanciate dall’account ufficiale del Chelsea. «Sono estremamente arrabbiato. Questa è una sconfitta dovuta alla nostra mentalità. Non posso accettarlo. Ci è già capitato contro il Tottenham in campionato. Sembra che questo gruppo di giocatori sia estremamente difficile da motivare». «Da un punto di vista tecnico, entrambe le squadre erano sullo ...

Ululati razzisti - Sarri : “sono persone stupide” : Giornata di ieri da dimenticare per il mondo del calcio, insulti razzisti non solo durante Inter-Napoli, ma anche in occasione di Chelsea-Watford. Il tecnico Maurizio Sarri, ex tecnico dei partenopei dichiara: “Purtroppo – le parole a Skysport – in ogni comunità credo che ci siano degli stupidi. Quindi dobbiamo combattere insieme contro le persone stupide”. Nella partita di ieri una parte dei tifosi si è resa ...

Chelsea - Sarri : 'Cori razzisti? In ogni comunità ci sono degli stupidi' : E Maurizio Sarri , ex tecnico dei partenopei, ora alla guida dei blues, è lapidario: ' Purtroppo - ha dichiarato il tecnico a Sky Sport - in ogni comunità credo che ci siano degli stupidi. Quindi ...

Premier - il Liverpool vince e resta in scia del City - cade il Chelsea di Sarri : 'Sono preoccupato' : Il City è la squadra più forte del mondo, forse ' il Fulham di Ranieri non va oltre l'1-1 in casa contro il suo passato, il Leicester. La squadra del tecnico romano passa al 42′ grazie ad un'...