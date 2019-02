huffingtonpost

: 'Mio zio ucciso come un ratto. Non c'è stata giustizia perché era un clochard, considerato meno di zero' - HuffPostItalia : 'Mio zio ucciso come un ratto. Non c'è stata giustizia perché era un clochard, considerato meno di zero' - Corriere : Clochard bruciato ‘per noia’, l’ira del nipote: «Mio zio ucciso come un ratto» - Gianluc15187700 : RT @HuffPostItalia: 'Mio zio ucciso come un ratto. Non c'è stata giustizia perché era un clochard, considerato meno di zero' -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Non si dà pace Salah Fdil. Il nipote di Ahmed Fdil, ilmarocchino 64enne morto carbonizzato la sera del 13 dicembre 2017 a Santa Maria di Zevio (Verona) dentro l'auto che era diventata la sua casa, chiedeall'indomani della decisione del Tribunale per i minorenni di Venezia che non ha emesso nessuna condanna per l'unico dei due responsabili dell'omicidio rimasto imputato, l'altro - 13enne all'epoca dei fatti - non era processabile.Il nipote della vittima era arrivato appositamente con la moglie da Barcellona per la sentenza del processo. "In Spagna - dice all'ANSA - esiste il carcere minorile, c'è una pena che è identica per i maggiorenni responsabili di omicidio e non ci sono sconti di pena per fatti così gravi. Altro che messa alla prova, qui c'è un assassino libero che non farà un giorno di carcere".Dopo la lettura ...