affaritaliani

: 'Isteria sullo spread e sui Btp Puntare sui titoli industriali' - Affaritaliani : 'Isteria sullo spread e sui Btp Puntare sui titoli industriali' -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) C’è chi dice che il miglior affare Tamburi l’abbia fatto non investendo mai nelle banche in questi anni, dove quotazioni basse e sempre più basse, per molti allettanti e irresistibili, sono state la causa di gravi e dolorose perdite nei portafogli degli investitori. Segui su affaritaliani.it