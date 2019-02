Gossip Girl potrebbe avere un reboot? The CW ci starebbe pensando

In arrivo il reboot di Gossip Girl? Serena - Blair - Chuck e gli altri potrebbero tornare in tv : Le vite scandalose dell'èlite di Manhattan sono tutt'altro che concluse: The CW sta pensando di realizzare un reboot di Gossip Girl. Il Presidente del network americano, Mark Pedowitz, ha sganciato la bomba durante il tour promozionale con la stampa, a cui il canale ha anche annunciato il rinnovo di diverse serie tv - tra queste, gli eroi Arrow, The Flash e il teen mystery Riverdale. Come stanno davvero le cose? C'è la possibilità di rivedere ...

Tra Dan di «Gossip Girl» e Joe di «You» : il lato privato di Penn Badgley : «You», la nuova serie con Penn Badgley«You», la nuova serie con Penn Badgley«You», la nuova serie con Penn Badgley«You», la nuova serie con Penn Badgley«You», la nuova serie con Penn Badgley«You», la nuova serie con Penn Badgley«You», la nuova serie con Penn BadgleyPenn Badgley, 32 anni, è diventato l’idolo di milioni di adolescenti nel 2007, nei panni del «Ragazzo solitario» Dan Humphrey di Gossip Girl. La serie, subito ribattezzata come ...

Gossip Girl - le 10 (+1) curiosità nascoste : l'Empire Hotel esiste veramente : Intrighi, segreti e scandali sono stati gli ingredienti di una delle serie tv che ha fatto più successo negli ultimi anni, tanto che le è stata dedicata una giornata, il 26 gennaio: per gli appassionati la notizia è sarà finalmente disponibile su Netflix dal 1 gennaio 2019. Durata per sei lunghe stagioni, nell'episodio 6×10 "New York, I Love You xoxo" Dan Humphrey ha finalmente confessato di essere stato il colpevole dell'inizio di tutta ...

Le serie tv di gennaio su Netflix - dalla maratona Gossip Girl all’ultima stagione di Una Serie di Sfortunati Eventi : Il nuovo anno inizia in bellezza con le Serie tv di gennaio su Netflix. Nel primo mese del 2019, la piattaforma video offre un'ampia scelta di prodotti nel suo catalogo, dalle maratone televisive (come quella di Gossip Girl) alle nuove e attese stagioni di The Punisher e Una Serie di Sfortunati Eventi. Scopriamo insieme le novità più interessanti. La terza e ultima stagione di Una Serie di Sfortunati Eventi, tratta dalla saga letteraria ...

5 ragioni per recuperare Gossip Girl : 1. Il gioco delle coppie2. Irresistibilmente implausibile3. Io sono Chuck Bass4. L’acuto senso della moda5. Il mistero di Gossip GirlDal 1° gennaio Netflix rende disponibili le sei stagioni di Gossip Girl, teen drama in salsa soap definito così dalla sinossi della piattaforma digitale: “Studenti di una scuola privata ricchi e belli in modo assurdo fanno cose orribili e scandalose l’uno all’altro.” La serie ispirata ai romanzi di Cecily von ...

«Gossip Girl» su Netflix : i momenti che non vediamo l’ora di rivedere : «Gossip Girl», i momenti che aspettiamo di rivedere«Gossip Girl», i momenti che aspettiamo di rivedere«Gossip Girl», i momenti che aspettiamo di rivedere«Gossip Girl», i momenti che aspettiamo di rivedere«Gossip Girl», i momenti che aspettiamo di rivedere«Gossip Girl», i momenti che aspettiamo di rivedere«Gossip Girl», i momenti che aspettiamo di rivedere«Gossip Girl», i momenti che aspettiamo di rivedere«Gossip Girl», i momenti che aspettiamo ...

Arriva Gossip Girl su Netflix da gennaio - dalla prima alla sesta e ultima stagione per una maratona glamour : Sbarca Gossip Girl su Netflix: le vite più scandalose dell'élite di Manhattan prendono vita dal prossimo anno. A rivelarlo è il profilo Twitter della piattaforma streaming, che ha scritto un post senza lasciare ombra di dubbio: "1° gennaio. XOXO, Gossip Girl." I fan potranno riguardare le vite e gli intrighi di Serena van der Woodsen, Blair Waldorf, Jenny Humphrey e gli altri personaggi della serie tv che ha lanciato star come Blake ...

Katie Cassidy : l’attrice di Arrow e Gossip Girl ha sposato Matthew Rodgers : Katie Cassidy si è sposata: chi è il marito Matthew Rodgers Fiori d’arancio per Katie Cassidy! La popolare attrice – famosa per il ruolo di Laurel Lance in Arrow ma pure per quello di Juliet Sharp in Gossip Girl – si è sposata in gran segreto. L’annuncio è arrivato su Instagram dalla diretta interessata, che […] L'articolo Katie Cassidy: l’attrice di Arrow e Gossip Girl ha sposato Matthew Rodgers proviene da ...

Penn Badgley da «Gossip Girl» a «YOU» : «Quando sei l’oggetto del desiderio» : «YOU», la nuova serie con Penn Badgley«YOU», la nuova serie con Penn Badgley«YOU», la nuova serie con Penn Badgley«YOU», la nuova serie con Penn Badgley«YOU», la nuova serie con Penn Badgley«YOU», la nuova serie con Penn Badgley«YOU», la nuova serie con Penn BadgleyQuesta intervista è tratta dal numero 49 di «Vanity Fair», in edicola fino al 12 dicembre 2018 «Piacere di conoscerla, Dan». «Penn». «Scusi Dan, cioè Penn». Sapevo che sarebbe finita ...

Nuovo trailer di You di Netflix - la serie su amore e stalking con Pen Badgley di Gossip Girl e Shay Mitchell di PLL : Un Nuovo trailer di You di Netflix annuncia l'arrivo della serie televisiva statunitense, basata sull'omonimo romanzo di Caroline Kepnes, sulla piattaforma streaming. Già trasmessa su Lifetime lo scorso settembre, la serie avrà una seconda stagione disponibile esclusivamente su Netflix, che ne ha acquisito i diritti di trasmissione esclusiva nel mondo. Il debutto su Netflix è previsto il 26 dicembre 2018, quando la prima stagione sarà resa ...