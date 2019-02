Firenze Piazza dei Ciompi | programmazione annuale delle fiere

Firenze. Ecco il nuovo look di piazza Elia Dalla Costa : nuovo look per piazza Elia Dalla Costa. Infatti si sono conclusi i lavori di riqualificazione della piazza nel Quartiere 3.

In piazza Duomo solo tavoli e sedie - il Tar dà ragione al Comune di Firenze sul piano dehors : Il provvedimento, approvato a dicembre 2017, prevede strutture più leggere e regolamenta strade e luoghi simbolo del centro storico. Rigettato il ricorso di cinque esercenti

'La casa di carta 3' le riprese a Firenze : fan in delirio in Piazza Duomo : Insomma gli occhi di tutto il mondo puntati su Piazza del Duomo, dove si celebrava l'incontro fra il «Professore» appunto e «Berlino» , che evidentemente non è morto…, , interpretato da Pedro Alonso ,...

La casa di carta 3 - Berlino e il Professore si incontrano in piazza del Duomo a Firenze : “Come è possibile?”. Sul set lo stupore dei fan : Berlino e il Professore che si abbracciano, col secondo sorpreso di vedere il suo vecchio amico, in piazza del Duomo a Firenze. La serie tv non in lingua inglese (spagnola) più vista della storia, targata Netflix, è sbarcata (ma solo per un giorno) nel capoluogo toscano. Centinaia di fan si sono assiepati intorno al set e hanno preso d’assalto gli attori Alvaro Morte e Pedro Alonso. Molti si stanno chiedendo quale senso abbia la scena. Tra ...

Giornata mondiale della pace - appuntamento in Piazza San Lorenzo a Firenze : Il messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale della pace è intitolato 'La buona politica è al servizio della pace'. Fonte: Comunità di Sant'Egidio

Firenze - Capodanno 2019 : concerti in piazza e molto altro : ... 'Il Codice Leicester di Leonardo da Vinci', è un anteprima di assoluta grandezza delle celebrazioni leonardiane che si svolgeranno in tutto il mondo nel 2019 in occasione dei 500 anni dalla sua ...

Firenze. Appunti dalla piazza anti-Salvini : Sì, perché c'è un'ostilità politica a questo governo che, al netto dei sondaggi elettorali, si definisce sulle tre diagonali della generazione, del genere e della razza. Opinione e materialità degli ...

Perché l’aeroporto di Firenze non si salva solo andando in piazza : Roma. Non è sicuro, Leonardo Bassilichi, presidente della Camera di Commercio di Firenze, che una nuova manifestazione per l’aeroporto di Firenze (alla quale, stando a quanto risulta al Foglio, stanno lavorando alcune categorie economiche, tra cui Confindustria) sia la soluzione migliore. “Ho un dub

Capodanno a Firenze in Piazzale Michelangelo con Francesco Renga e Baby K : Il concerto di Capodanno 2019 al Piazzale Michelangelo di Firenze avrà come protagonisti i cantanti Francesco Renga e Baby K. Organizzato dal Comune di Firenze e da Radio Bruno, l'evento musicale di San Silvestro sul belvedere fiorentino si svolgerà quest'anno per la terza volta consecutiva. L'ingresso alla piazza fiorentina più famosa sarà libero e possibile a partire dalle ore 21:00. Il veglione canoro di fine anno rappresenterà uno degli ...

'In piazza'. A Firenze Confindustria dice sì all'appello di Nardella : Tuttavia c'è chi, in politica, "dice cose strane. C'è chi parla di poteri forti. Bene. Se difendere lo sviluppo economico e sociale di questo territorio significa far parte dei poteri forti, allora ...

Francesco Renga e Baby K al Capodanno 2019 di Firenze in Piazzale Michelangelo : Francesco Renga e Baby K al Capodanno 2019 di Firenze sono già pronti a portare la loro musica per animare i festeggiamenti del capoluogo toscano pensati per l'ultimo dell'anno. Ancora da rendere ufficiale la presenza dei due artisti sul palco, che sarà annunciata nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento dedicato all'ultimo dell'anno. In questi mesi, Francesco Renga è tornato in studio per lavorare al suo prossimo ...

"Diritti a testa alta" : lunedì a Firenze fiaccolata in piazza S.M. Novella : ... sulle terre promesse e brutalmente negate, sull'aspirazione a un mondo diverso, costruito oltre l'idea di confine e capace di essere nuovamente umano. " Con l'arrivo del progetto di Giovanni de Gara ...