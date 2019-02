Europa dell’Est | cosa succede se ai Paesi sovranisti servono migranti

Giornata della Memoria - così due mirabili documentari raccontano l’orrore persecutorio sugli ebrei dell’Europa dell’Est : La forza testimoniale, dalla fotografia alla parola scritta. Non c’è limite creativo a chi voglia rivisitare la Storia per trasformarla in Memoria. È quanto accade attraverso due mirabili documentari visibili in selezionate sale italiane in occasione della Giornata Mondiale della Memoria, il prossimo 27 gennaio. Se The Dead Nation (in originale Tara Moarta) del romeno Radu Jude rivisita l’orrore persecutorio nazista sugli ebrei dell’Est europeo ...