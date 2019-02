Condizioni Scavone | gli aggiornamenti sul calciatore del Lecce | compagni ed avversari

calcioweb.eu

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Sono state ore di grande paura per ledeldel, durante la gara di campionato contro l’Ascoli terribile scontro aereo, ilha battuto violentemente la testa ed in seguito perso i sensi. Immediato l’intervento die dell’ambulanza, ilè stato trasportato in ospedale.non è mai andato in arresto cardiaco, Ciciretti e Mancosu hanno estretto la lingua salvandogli la vita. Massaggio cardiaco dello staff senza l’uso del defibrillatore, la Tac cranica ha dato esito negativo, ilè fuori pericolo. I calciatori hanno inoltre rimosso i tabelloni dietro la porta per permettere l’ingresso dell’ambulanza.LEGGI ANCHE –>-Ascoli abbandonata, shock: perde i sensi, ambulanza in campo LEGGI ANCHE –>-Ascoli abbandonata, VIDEO SHOCK ...