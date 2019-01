Se c' è il riscaldamento globale | perché fa freddo?

Gli Usa sotto zero - ma il riscaldamento globale esiste nonostante il grande gelo : Il gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl numero fa impressione: -50 gradi centigradi. È la temperatura raggiunta dal Canada e da alcune zone degli Stati Uniti. È un’ondata di gelo come non si vedeva da decenni e a causarla sono venti molto freddi provenienti dall’Artico: il Polar Vortex. Le immagini della gallery in ...

Gli Usa sotto zero e il perché il riscaldamento globale esiste nonostante il grande gelo : Il gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl numero fa impressione: -50 gradi centigradi. È la temperatura raggiunta dal Canada e da alcune zone degli Stati Uniti. È un’ondata di gelo come non si vedeva da decenni e a causarla sono venti molto freddi provenienti dall’Artico: il Polar Vortex. Le immagini della gallery in ...

Il riscaldamento globale c’è - anche se fa un gran freddo : Le giornate gelide sono l'argomento preferito dei negazionisti del cambiamento climatico: fanno finta di non capire o non capiscono la differenza tra meteo e clima

Usa - ondata di gelo in arrivo/ Donald Trump scatena le polemiche : 'riscaldamento globale - torna presto' : ondata di gelo in arrivo negli Usa, blizzard su Midwest e East Coast. Donald Trump su Twitter: 'Global Warming: torna presto, abbiamo bisogno di te'.

Vittorio Feltri all'attacco : 'Vi spiego la grande menzogna del surriscaldamento globale' : Da qualche tempo, coloro che si occupano di statistica, che dovrebbe essere una scienza basata sulla elaborazione dei grandi numeri, sono diventati creativi. Invece di analizzare i fenomeni sociali e politici secondo criteri rigorosi, inventano scenari di vario tipo e li ...

riscaldamento globale - report : a rischio gli obiettivi chiave del 2020 : Il mondo sta perdendo la "migliore occasione" per scongiurare gli effetti del cambiamento climatico e raggiungere gli obiettivi fissati per il 2020. Sebbene la Terra già ora sia colpita da super tempeste,...

riscaldamento globale - a rischio gli obiettivi chiave del 2020 : Milano, 22 gen., askanews, - Il mondo sta perdendo la "migliore occasione" per scongiurare effetti devastanti del cambiamento climatico e raggiungere gli obiettivi fissati per il 2020. Sebbene la ...

riscaldamento globale - a rischio gli obiettivi chiave del 2020 : Milano, 22 gen., askanews, - Il mondo sta perdendo la 'migliore occasione' per scongiurare effetti devastanti del cambiamento climatico e raggiungere gli obiettivi fissati per il 2020. Sebbene la ...

Clima - ondata di neve e gelo in USA : Trump - “ci vorrebbe un po’ di riscaldamento globale” : “State attenti e cercate di rimanere a casa. Ampie zone del Paese stanno soffrendo per la tremenda quantità di neve e per il freddo quasi record“, “non sarebbe male avere un po’ del caro, vecchio riscaldamento globale proprio ora“: lo scrive su Twitter il presidente Donald Trump, mentre gli Stati Uniti stanno affrontando un’ondata di neve e gelo. L'articolo Clima, ondata di neve e gelo in USA: Trump, “ci ...

riscaldamento globale - Antartide si scioglie a ritmi mai visti : Il Riscaldamento globale sta sciogliendo i ghiacci dell'Antartide a ritmi mai visti in precedenza: circa sei volte di più rispetto al 1979, con la conseguenza di un innalzamento del livello dei mari in tutto il mondo. Negli ultimi 40 anni, si legge in un report della rivista americana Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), il livello degli oceani si è innalzato di 1,4 centimetri, ma quello che preoccupa realmente è il passo che ...

Sui ghiacciai del Canin - in Friuli - per capire il riscaldamento globale : Mentre i turisti sciano sulle piste imbiancate artificialmente di Sella Nevea, a cavallo fra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia, nelle grotte del monte Canin un gruppo di ricercatori sta correndo ...

riscaldamento globale : il ghiaccio in Antartide si scioglie - si rischia un veloce innalzamento del livello dei mari : Le riserve di ghiaccio dell’Antartide che si stanno sciogliendo a ritmi mai visti a causa del Riscaldamento globale, rappresentano un rischio non solo per le specie animali presenti nell’area più fredda del globo, ma anche per noi. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista americana Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), guidato da Eric Rignot, dell’Università della California, dal 1979 a oggi il livello degli ...

riscaldamento globale - Antartide si scioglie a ritmi mai visti : Milano, 14 gen., askanews, - Il Riscaldamento globale sta sciogliendo i ghiacci dell'Antartide a ritmi mai visti in precedenza: circa sei volte di più rispetto al 1979, con la conseguenza di un ...

riscaldamento globale - Antartide si scioglie a ritmi mai visti : ... circa sei volte di più rispetto al 1979, con la conseguenza di un innalzamento del livello dei mari in tutto il mondo. Negli ultimi 40 anni, si legge in un report della rivista americana Proceedings ...