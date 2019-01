Ritrova un Bot del 1937 da 100 lire : oggi vale una piccola fortuna - ma Bankitalia non lo rimborsa : Analizzata la situazione il legale ha deciso ricorre alle vie legali portando davanti al giudice la Banca d'Italia e il ministero dell'Economia. E già il prossimo 23 maggio ci sarà la prima udienza. '...

Bot : Ritrova Titolo 100 lire del '37 - vale 25mila euro ma Bankitalia nega rimborso (2) : (AdnKronos) - "La prescrizione del diritto al rimborso del Titolo - spiega all'Adnkronos l'avvocato Ilaria Napolitano, che assiste la signora Ottolini - non decorre immediatamente dalla scadenza naturale del Bot in questione, ma dal suo ritrovamento. vale a dire che la signora avendolo ritrovato nel