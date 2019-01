MotoGP | test Sepang | scendono in pista i collaudatori

MotoGP - Marc Marquez lancia l’allarme : “Recupero molto lungo - credevo più semplice. Non sarò al top per i test” : Marc Marquez ha lanciato l’allarme in merito alla sua condizione fisica dopo l’operazione alla spalla sinistra. Il Campione del Mondo di MotoGP non sembra infatti essere sereno riguardo alla sua salute in un’intervista rilasciata in occasione della premiazione di Mundo Depurtivo: “Vengo da un recupero molto lungo, più di quanto pensassi. Se nei test malesi non potrò dare il meglio, spero di riuscire a farlo in quelli del ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : scattano le prove per i collaudatori. Antipasto importante per definire gli assetti delle nuove moto : I motori stanno finalmente per accendersi. Dopo la lunga pausa invernale, da domani si tornerà a girare sul circuito di Sepang (Malesia) per la motoGP, classe regina del motomondiale. Si tratta però solo di un assaggio. Vedremo all’opera, infatti, i collaudatori dei team più importanti nel cosiddetto “shakedown“, ovvero una fase preliminare per verificare se il funzionamento delle nuove moto sarà adeguato o meno, fino a ...

Calendario Test MotoGP 2019 : date - programma - orari e tv : Signore e signori, tra 40 giorni esatti la MotoGP tornerà in pista. Il Mondiale 2019 è molto più dietro l’angolo di quel che si pensi. I piloti, infatti, tra poco più di un mese inizieranno a fare sul serio, con i primi Test pre-stagionali, in vista di un Calendario quanto mai fitto. Il primo assaggio della MotoGP lo vivremo con la tre-giorni di Sepang, in Malesia, il 6-7-8 febbraio 2019. Dopo due settimane, poi, i protagonisti saranno di ...

MotoGP - Test collaudatori Sepang 2019 : programma - orari e tv : Dopo una lunga pausa invernale si torna in pista per i primi Test del 2019 riservati ai collaudatori dei team di MotoGP, che si disputeranno da venerdì 1 a domenica 3 febbraio sul tracciato di Sepang, in Malesia. I sei costruttori avranno così la possibilità di raccogliere i primi dati in uno dei circuiti più probanti e completi del calendario, per poter agevolare e semplificare il programma di lavoro che svolgeranno i piloti titolari nei Test ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e le date : Sta per iniziare la stagione della MotoGP! Il Mondiale prenderà il via soltanto a marzo ma in precedenza avranno luogo i fondamentali Test invernali che scatteranno già tra il 6 e l’8 febbraio sul circuito di Sepang, in Malesia. A poco più di un mese dall’attesissimo GP del Qatar, i bolidi accenderanno i motori e i piloti faranno un punto della situazione in vista proprio del campionato. Ci aspettano tre giorni davvero molto ...

Superbike - Test Jerez 2019 : Jonathan Rea chiude al comando il Day-2 e sfiora il tempo di Bradl con la Honda MotoGP : Jonathan Rea (Kawasaki) inizia con il piede giusto anche il suo 2019 e conclude al comando la due giorni di Test riservati alla Superbike di Jerez de la Frontera. Il campione del mondo in carica ha chiuso la sua giornata con il tempo di 1:39.160 (per fare un esempio a novembre si fermò sull’1:38.713 ma con temperature decisamente migliori per girare) sfiorando addirittura il tempo di Stefan Bradl che ha girato con la Honda pronta per il ...

MotoGP - Bradl sulla Honda HRC nei primi test di Sepang : Sarà Stefan Bradl a sostituire Jorge Lorenzo nella prima sessione di test della MotoGP che si terrà a Sepang dal 6 all'8 febbraio prossimi. Il pilota tedesco, collaudatore HRC, lavorerà nelle prove ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : sarà Stefan Bradl a sostituire Jorge Lorenzo sulla Honda : L’intervento allo scafoide del polso sinistro per Jorge Lorenzo non priverà la Honda di avere due moto ufficiali al via dei primi Test stagionali per quanto riguarda la MotoGP, quelli di Sepang, che si svolgeranno in terra malese dal 6 all’8 febbraio. A sostituire il maiorchino ci sarà infatti il tedesco Stefan Bradl. Grandissima opportunità per il teutonico, vincitore del titolo iridato di Moto2 nel 2011, di guidare una moto di ...