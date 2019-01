Lutto a Reggio Emilia | Marko muore a 29 anni per una leucemia fulminante | “Sorriso

Il mondo dello sport a Lutto : addio a Leo Cenci - gareggiò alla Maratona di New York nonostante il tumore : Il mondo dello sport dice addio a Leo Cenci: il fondatore della onlus “Avanti tutta” che gareggiò alla Maratona di New York nonostante il tumore E’ morto stamattina in ospedale a Perugia Leonardo Cenci, che aveva fondato la onlus “Avanti Tutta” per il sostegno ai malati di cancro. Cenci, malato da sei anni, era stato insignito dal Presidente della Repubblica come “esempio civile per il suo impegno nello ...