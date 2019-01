Conte anticipa l’Istat | “L’Italia in recessione Ma da giugno ripartiremo con entusiasmo” 

Allarme Pil - Conte "anticipa" la recessione"Dati negativi fino a metà 2019 - poi il riscatto" : La recessione economica sembra ormai assodata per l'Italia. E' stato Giuseppe Conte in prima persona a lasciarsi andare ad una previsione poco ottimistica per il dato sul quarto trimestre 2018, ammettendo che potrebbe registrare "un'ulteriore contrazione del Pil"

Conte anticipa i dati Istat e ammette che l’Italia è in recessione : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha anticipato i dati che verranno pubblicati domani dall'Istat e ha ammesso che per il quarto trimestre del 2018 è prevista una contrazione del Pil. Il che vuol dire, tecnicamente, che l'Italia è in "recessione tecnica", la condizione che si verifica quando il Pil diminuisce per due trimestri consecutivi.Continua a leggere

