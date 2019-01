Addio ad Alessio Sanzogni | ai funerali anche Chiara Ferragni

caffeinamagazine

: Il pianto della Ferragni all'addio di Alessio - BresciaOggiIT : Il pianto della Ferragni all'addio di Alessio - RavennaToday : Era conosciuto anche da tanti ravennati in vacanza a Formentera: addio a 'Poldo' -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) C’eraa salutare per l’ultima volta, 34 anni, rimasto vittima pochi giorni fa di un incidente stradale lungo l’A4. Idel giovane si sono svolti nel pomeriggio giovedì 31 gennaio a a Gardone Valtrompia, in provincia di Brescia. Apparsa particolarmente provata per la perdita di quello che fin dalle prime ore aveva ricordato come un caro amico con un lungo post su Instagram, la fashion blogger e moglie del rapper Fedez non ha voluto rilasciare alcuna dizioneLa fashion blogger, accompagnata dalla sorella Valentina, non è riuscita a trattenere le lacrime quando ha abbracciato i parenti e gli amici del suo ex manager che nella fase iniziale della sua carriera l’aveva aiutata a diventare l’influencer più nota nel mondo della moda e al quale era legata da un rapporto di amicizia. “Siamo stati molti vicini e ...