Venezia | Polizia | ritrovata la quindicenne scomparsa a Bolzano

Venezia : partorisce dentro taxi - agente di polizia municipale la assiste : Ieri sera una donna ha dato alla luce un bambino all’interno di un taxi a Venezia, a piazzale Roma, grazie all’aiuto di un agente della polizia municipale: la donna aveva chiamato un taxi per raggiungere l’ospedale ma improvvisamente le si sono rotte le acque. L’agente Simona Boscolo, che stava gestendo la viabilità, ha assistito la donna e ha chiamato il 118. La situazione ha richiesto un intervento urgente e per questo ...

Venezia : da Polizia servizi straordinari per contrasto dell' immigrazione (2) : (AdnKronos) - L’attività di controllo oltre al rintraccio di irregolari ha portato al sequestro di 285 grammi di marjuana, rinvenuti dalle unità cinofile presso il parco Albanese e all’arresto di uno spacciatore tunisino. Durante il servizio straordinario di controllo del territorio infatti i polizi

Venezia : da Polizia servizi straordinari per contrasto dell' immigrazione : Venezia, 5 dic. (AdnKronos) - Nella mattinata di oggi sono stati scortati presso lo scalo aereo di Tessera 6 stranieri irregolari in attesa di essere accompagnati con l’aereo, messo a disposizione dalla Guardia di Finanza, presso il CPR di Bari, per il successivo rimpatrio. Tutti nord africani, di n

Furto a Palazzo Ducale di Venezia - ecco come la polizia ha incastrato i ladri : Geolocalizzatori, telecamere, programmi di ricostruzione facciale e tavole touch screen. Sono solo alcuni degli strumenti utilizzati dagli specialisti informatici della polizia di Stato che per mesi ...

Venezia : polizia svela indagine che ha permesso individuare ladri palazzo ducale : Oltre alla tecnologia quotidiana non vi e la fantascienza ma la scienza, applicata da professionisti, anzi dagli specialisti informatici della polizia di Stato, che per mesi hanno coadiuvato gli ...

Venezia : Polizia svela indagine che ha permesso individuare ladri Palazzo Ducale : Venezia, 3 dic. (AdnKronos) - Sabato scorso a Mestre l’inaugurazione di M9, il museo multimediale del 900, dove la parola innovazione gioca un ruolo fondamentale; oggi la Polizia di Stato svela in un video i dettagli di un’indagine complessa: quella del furto dei gioielli dalla collezione "Tesori de

Venezia : Polizia arresta terzo componente banda che riciclava bus rubati (2) : (AdnKronos) - In un caso due autobus, rubati in Slovenia ad una ditta del luogo, erano stati recuperati in un parcheggio a Noventa di Piave (Venezia) prima che venissero dotati di nuove targhe. In un'altra occasione si era potuto constatare che dai pullman venivano rimosse serigrafie e applicati alt