Serie B | dalla prossima stagione a 20 squadre

Calcio - Serie B a 20 squadre : varato il nuovo format - previste 5 promozioni dalla C : Rivoluzione nel Calcio italiano, il Consiglio Federale ha infatti varato il format per la prossima Serie B che sarà a 20 squadre con cinque promozioni dalla Serie B per integrare l’organico (sono previste quattro retrocessioni per la stagione attualmente in corso). La FIGC ha operato questa decisione con il solo voto contrario dei calciatori, la Lega B e la Lega Pro hanno infatti trovato l’accordo per salire a quota 20 dopo il ...

Dalla prossima stagione il campionato di Serie B avrà venti squadre : Il Consiglio federale della FIGC ha deliberato l’ampliamento da diciannove a venti squadre del campionato di Serie B a partire Dalla prossima stagione. Di conseguenza il Consiglio federale ha anche stabilito che per la stagione in corso le promozioni Dalla Serie

Serie B – Cambia il regolamento : dalla prossima stagione saranno 20 le squadre ammesse al campionato : Il consiglio Federale della FIGC ha satabilito che a partire dalla prossima stagione, la Serie B sarà composta da 20 squadre Tra fallimenti, penalizzazioni e possibili ripescaggi, la scorsa estate del calcio italiano, particolarmente per quello di Serie B, è stata piuttosto travagliata. Attualmente il campionato cadetto è composto da 19 squadre ma, secondo quanto stabilito nella giornata di oggi dal consiglio federale della FIGC, a partire ...

Figc : Serie B a 20 squadre. Cinque promozioni dalla C : Serie B a 20 squadre e Cinque promozioni dalla Serie C per integrare l'organico. L'ha deciso il consiglio della Figc con il solo voto contrario dei calciatori. Il compromesso ha evidentemente ...

Milo Manara prende le distanze dalla Serie Adrian di Celentano : Per diversi anni è stata annunciata e poi rimandata l’ambiziosa serie animata Adrian, che doveva raccontare la vita, la musica e i valori di Adriano Celentano. Finalmente in queste settimane la produzione ha fatto il suo debutto con grande fanfara su Canale 5, anche se il risultato probabilmente non è stato all’altezza della lunga attesa, sia in termini di pubblico sia di critica. Uno dei tanti artisti coinvolti nel progetto, il ...

È stato accolto il ricorso dell’arbitro Claudio Gavillucci contro la sua dismissione dalla Serie A per ragioni tecniche : La Corte federale d’Appello ha accolto il ricorso presentato dall’ex arbitro di Serie A Claudio Gavillucci contro la sua dismissione per ragioni tecniche certificata al termine della passata stagione. Il Comitato nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) aveva dismesso Gavillucci in quanto ultimo

Barcellona - stai attento! Da Mendieta a Coco - dalla Serie A più flop che top : Era il Barcellona di Rijkaard , c'era già lo zoccolo duro di quella che diventerà - con Guardiola - la squadra più forte del mondo: Xavi , Iniesta , Puyol , ovviamente Messi e poi Ronaldinho , Eto'o ,...

Pro Piacenza verso la cancellazione dalla Serie C a metà campionato : l’ennesima farsa annunciata : Nel calcio italiano ormai capita anche che una squadra si presenti al campo con 12 giocatori, di cui la metà ragazzini e l’altra praticamente non tesserati, e pretenda di giocare una partita di un campionato professionistico come se nulla fosse. Per la farsa del Pro Piacenza, ormai (quasi) ex squadra di Serie C, ci sarebbe da ridere se non venisse da piangere: è solo l’ennesimo caso di un club che fallisce a metà stagione, e che stavolta sarà ...

Serie B - Ghirelli : «Ok il format a 20 squadre con 5 promozioni dalla C» : Il presidente della Lega Pro ha spiegato che se la Serie B dovesse optare per quel format, la Serie C sarebbe d'accordo. L'articolo Serie B, Ghirelli: «Ok il format a 20 squadre con 5 promozioni dalla C» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Adrian - stasera su Canale 5 la Serie animata tratta dalla graphic novel di Celentano : Adriano Celentano torna in televisione con un programma originale, si tratta infatti di un qualcosa di innovativo rispetto ad altri show. Pubblicizzato da mesi come l'evento di Canale 5, Adrian è una serie animata tratta da una graphic novel creata dallo stesso Celentano e composta da nove puntate. Le prime due andranno in onda stasera e domani su Canale 5, a partire dalle ore 21,25. Adrian è il protagonista della serie, un orologiaio idealista ...

Dalla Serie A alla D : che fine hanno fatto i nostri calciatori preferiti. FOTO : Qualcuno è ripartito Dalla Serie C, altri hanno invece deciso di portare esperienza tra i dilettanti: non mancano le sorprese nella D italiana, campionato che attraverso 9 gironi consegna tanti ex ...

Calcio - Serie A 2019 : i migliori italiani della 20a giornata. Fabio Quagliarella bomber intramontabile - Stephan El Shaarawy decisivo dalla panchina : Giro di boa per la Serie A di Calcio, che ha vissuto in questo fine settimana il suo ventesimo turno, in cui gli italiani hanno avuto un ruolo cruciale, sin dalle sfide del sabato, con la Roma che ha sconfitto il Torino per 3-2, grazie alle reti di Nicolò Zaniolo e Stephan El Shaarawy, finalmente decisivo anche dalla panchina. Buone novelle anche dalla sfida tra Udinese e Parma, dove per gli emiliani è arrivato il secondo gol consecutivo per ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : il Napoli vince contro la Lazio in dieci - -6 dalla Juventus! : Risultati Serie A: la Classifica aggiornata, vittoria del Napoli contro la Lazio e -6 momentaneo dalla Juventus, spettacolo all'Artemio Franchi.

Lucioni vicino al Sassuolo : Lecce sogna acquisti dalla Serie A - come Pucciarelli (RUMORS) : I 2 milioni che possono cambiare il calciomercato del Lecce potrebbero arrivare direttamente dall'Emilia, dove il Sassuolo sta per sborsare una somma notevole per assicurarsi il difensore centrale 31enne Fabio Lucioni. La società neroverde infatti, sta per accontentare l'allenatore De Zerbi, che adesso dovrebbe avere nuovamente a disposizione Lucioni, con il quale aveva lavorato già lo scorso anno nell'esperienza di Benevento. De Zerbi ha avuto ...